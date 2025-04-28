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 | Özge Sönmez

İstanbul depremi öncesi Faylıköy'de garip olay! Mahalleli diken üstünde yaşıyor

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem öncesinde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesi'nde yaşananlar tedirgin etti. Yaşanan şiddetli depremden önce Ganos Fayının Marmara Denizi'nden çıkış noktasında bulunan mahallede yoğun gaz kokusu alan mahalleli adeta diken üstünde.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.04.2025
saat ikonu 20:08
|
GÜNCELLEME:
28.04.2025
saat ikonu 20:11

İstanbul Silivri açıklarında 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem oldukça tedirgin etti. Çevre illerden de hissedilen şiddetli deprem nedeniyle birçok vatandaş evlerine giremedi. Yaşanan sarsıntıyla deprem gerçeği bir kez daha kendini hatırlatırken, artçılar da hiç durmadan devam ediyor. Fakat depremden sonra Ganos Fayının Marmara Denizi'nden çıkış noktasında bulunan Gaziköy Mahallesi'nde yaşananlar duyanları iyiden iyiye tedirgin etti. Mahallelinin depremden önce yoğun gaz kokusu aldığı ortaya çıktı.

İstanbul depremi öncesi Faylıköy'de garip olay! Mahalleli diken üstünde yaşıyor

GAZ ÇIKIŞI ZAMAN ZAMAN DEVAM EDİYOR

2023 yılı Ekim ayında Gaziköy'de yapılan bir sondaj çalışması sırasında, 150 metre derinlikte yoğun gaz çıkışı tespit edilmişti. Sondajı yapan vatandaşın amacı su bulmak olsa da çıkan gaz, bölgede dikkat çekmişti. Mahalle Muhtarı Ali Altıntaş, sondaj noktasının tam olarak Ganos Fayı üzerinde yer aldığını vurgulayarak, gaz çıkışının zaman zaman hâlâ devam ettiğini söyledi.

İstanbul depremi öncesi Faylıköy'de garip olay! Mahalleli diken üstünde yaşıyor

DEPREMDEN ÖNCE YAŞANANLAR KORKUTTU

Gaziköy Muhtarı Ali Altıntaş yaptığı açıklamada, "Depremden bir gün önce köyümüzde yoğun bir gaz kokusu yayıldı. Marmara Denizi'nden geldiğini gözlemledik. 2023 Ekim ayında yapılan sondaj çalışmasında çıkan gazın kokusuna benzediği için o anda fazla endişelenmedik. Ancak Silivri depremi olduktan sonra bu durum bizi düşündürdü. Çünkü o gaz kokusunun fay hattıyla ilişkili olabileceğini anladık. Kokunun etkisi 5-6 dakika sürdü" dedi.

İstanbul depremi öncesi Faylıköy'de garip olay! Mahalleli diken üstünde yaşıyor

GANOS FAYI ÜZERİNDE TEDİRGİN BEKLEYİŞ

Ganos Fayı'nın Marmara Çukuru'ndan başlayıp Saros Körfezi'ne kadar uzandığını belirten Altıntaş, bölgenin 1912 yılından bu yana büyük bir deprem yaşamadığını, ancak küçük depremler sonrasında mahallede tedirginliğin arttığını söyledi. Gaziköy'de yaşayan vatandaşlar, geçmiş deneyimlerin ve son yaşanan olayların ardından Ganos Fayı'ndaki hareketlilik konusunda daha dikkatli olduklarını ifade etti.

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