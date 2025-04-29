İstanbul depremi sonrası kaç bina hasar aldı? Bakan Kurum son durumu açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul depremi sonrası hasar alan binalara ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

İstanbul'da 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası bazı binalarda hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hasarlı binaların son durumuna ilişkin sosyal medya hesabından bilgi verdi.

BAKAN KURUM SON DURUMU AÇIKLADI

İncelemelere göre 18.074 binada çalışma yapıldı, 16.434 binanın hasarsız olduğu tespit edildi. Bakan Kurum şu açıklamaları yaptı:

İstanbul'da hasar tespit çalışmalarımız kapsamında şu ana kadar;

-18.074 binayı inceledik.

-16.434 binanın hasarsız,

-1.640 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik.

Hasar tespit çalışmalarımızın tamamlanmasıyla gerekeni yapacağız.

https://x.com/murat_kurum/status/1916789558030508251