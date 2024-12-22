İstanbul depremi sonrası korkutan açıklama! '6.5 büyüklüğüne kadar...'

22 Aralık 2024 09:10 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 10:03

İstanbul'da dün akşam saatlerinde meydana gelen 3.0 büyüklüğünde deprem vatandaşları tedirgin ederken uzman isimlerden de peş peşe açıklama geldi. Deprem uzmanı Serkan İçelli, "6,5 büyüklüğüne kadar kinetik enerjiye dönüşebilecek elastik deformasyona sahiptir" ifadelerini kullandı.

İstanbul’un Avcılar ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük korkuya neden olan depremin derinliğini 13,8 olarak kaydedildi. Deprem İstanbul'un birçok ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından hissedildi.

" 6,5 BÜYÜKLÜĞÜNE KADAR KİNETİK ENERJİYE DÖNÜŞEBİLECEK ELASTİK DEFORMASYONA SAHİP"

Tedirgin eden depremin ardından uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli, "Kabuk direncinin yüksek olduğu ve kilitli olan bu parça 1912 ve 1999 da gerilim almıştır" diyerek şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Avcılar Küçükçekmece 2700 metre açıkta Marmara denizinde Kuzey Anadolu kırığının kuzey koluna paralel sıçrama kırık bir üzerinde M= 3,0 depremcik oldu.

Kabuk direncinin yüksek olduğu ve kilitli olan bu parça 1912 ve 1999'da gerilim almıştır. 6,5 büyüklüğüne kadar Kinetik enerjiye dönüşebilecek elastik deformasyona sahiptir."

"BU DEPREMDEN BİR SONUÇ ÇIKARILAMAZ"

Deprem uzmanı Ramazan Demirtaş ise şu ifadeleri kullanarak herkesi rahatlattı:

"Orta Marmara Sırtı'nın 13km KD'sunda, 22.05.1766 depremini (M>7.0) üreten Orta Marmara segmentin doğu ucunun 11km kuzeyinde, Avcılar İstanbul açıklarında minik bir kırıkta:

21.12.2024

20:31, ML=3.0'lük

14km derinlikte küçük bir deprem oldu

Bu depremden bir sonuç çıkarılamaz."