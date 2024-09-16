İstanbul-Edirne yolunda yangın: Ekipler seferber oldu!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Eylül 2024 18:04 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 18:05
Edirne'de otoyol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Sürücüler zor anlar yaşarken, ekiplerin çalışmasının ardından otoyol tüm şeritleriyle trafiğe açıldı.
İstanbul-Edirne Otoyolunda ağaçlık alanda çıkan yangın nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, polis ekipleri yolda geniş güvenlik önlemi aldı.
ULAŞIM TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI
Gişelere 500 metre kala ağaçlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı yolda polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Yangın boyunca trafik tek şeritten sağlandı.
Soğutma çalışmalarının ardından yolda ulaşım normale döndü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı