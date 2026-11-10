İstanbul elektrik kesintisi 10-11-12 Kasım 2026! BEDAŞ Elektrik kesintisi (Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş)

İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler belli oldu. İstanbul'da 10-11-12 Kasım tarihlerinde planlı çalışmalar kapsamında birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da 10,11 ve 12 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek elektrik dağıtım şebekesi çalışmaları, kent genelindeki kesinti programını yeniden gündeme getirdi. Üç günlük takvimde yer alan çalışmaların kapsamı, süreleri ve çalışma numaraları birbirinden farklılık gösteriyor. İşte 10-11 ve 12 Kasım 2026 tarihlerine ilişkin açıklanan çalışma programının ayrıntıları...



İSTANBUL ARNAVUTKÖY 10-12 KASIM ELEKTRİK KESİNTSİ

2026-11-10 09:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TERKOS mah TERKOS-KARABURUN sk bölgelerinde 10/11/2026 09:00:00 - 10/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-12 09:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YEŞİLBAYIR mah sk // ÇATALCA ilce -NAKKAŞ mah sk bölgelerinde 12/11/2026 09:00:00 - 12/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-12 09:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah ŞİMŞİR sk bölgelerinde 12/11/2026 09:00:00 - 12/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 10-11-12 KASIM

2026-11-10 09:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHTERÇEŞME mah 1941., 1942., 1943., 1948., 1950., 1953., 2068. sk bölgelerinde 10/11/2026 09:00:00 - 10/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-10 09:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah HÜRRİYET sk / MEHTERÇEŞME mah 1941., 1942., 1943., 1951., 2068. sk bölgelerinde 10/11/2026 09:00:00 - 10/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-10 09:00:00 - 11:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah BURSA ÇIKMAZI, KARADENİZ, MEHMETÇİK, İZMİR sk bölgelerinde 10/11/2026 09:00:00 - 10/11/2026 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-10 13:00:00 - 15:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah AKDENİZ, KARADENİZ, MEHMETÇİK, SAMSUN sk bölgelerinde 10/11/2026 13:00:00 - 10/11/2026 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-10 15:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah KARADENİZ, MEHMETÇİK, PEYAMİ SAFA, SAKARYA, SAMSUN sk bölgelerinde 10/11/2026 15:00:00 - 10/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-10 09:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BİLGE, FEVZİ ÇAKMAK, HASAT, HİNDİ, ÖZLEM, ŞAHİN sk / CİHANGİR mah REŞİTPAŞA sk bölgelerinde 10/11/2026 09:00:00 - 10/11/2026 17:00:00 saatleri arasında ETD Bağlantı İşi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-10 09:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -CUMHURİYET mah sk bölgelerinde 10/11/2026 09:00:00 - 10/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-11 09:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah AKÇABURGAZ sk bölgelerinde 11/11/2026 09:00:00 - 11/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-11 09:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 11/11/2026 09:00:00 - 11/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-11 15:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ORKİDE sk / BARIŞ mah KIBRIS, MEHMETÇİK, PEYAMİ SAFA, SAKARYA, SAMSUN sk bölgelerinde 11/11/2026 15:00:00 - 11/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır

2026-11-11 09:00:00 - 15:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 11/11/2026 09:00:00 - 11/11/2026 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-12 09:00:00 - 11:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ÖZGÜR sk / BARIŞ mah ALİ ÇEBİ, KARDELEN, ZAFER sk bölgelerinde 12/11/2026 09:00:00 - 12/11/2026 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-12 13:00:00 - 15:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ALİ ÇEBİ, KIBRIS, MENEKŞE, ZAFER sk bölgelerinde 12/11/2026 13:00:00 - 12/11/2026 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-12 15:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah KORU sk bölgelerinde 12/11/2026 15:00:00 - 12/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-12 09:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah MUHTAR KAZIM AKGÜL sk // SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah MUZAFFER sk / BÜYÜK KILIÇLI mah AKİF ÇEŞME, ERİŞ, ÇİFTLİK sk / BÜYÜK SİNEKLİ mah AKVARYUM ÇIKMAZI, AKÇA ÇIKMAZI, AKŞEMSEDDİN, BATI ÇEŞME, BORDO, BOTANİK BAHÇE, DEDEOĞLU, DOĞU ÇEŞME, GÖKTAŞI, KARABEY, OKÇU, PAPATYA, PTT, RAKKAS, SEBİL, TABAN DERE, TÜRKER, YASA, ZORLU VİRAJ, ÇUKURCA sk / KÜÇÜK SİNEKLİ mah PTT, SEBİL, TAŞOVA, ÇANAKPINAR, ÇUKURCA, ÇUÇURGA sk / ORTAKÖY mah SEZER sk / SAYALAR mah ARIKAN, AZİZİYE, BALÇİÇEĞİ, BEYAZKARTAL, DANAMANDIRA, DUTLU, DİKEN ÇIKMAZI, HACI ÖMER, HİCAZKAR, HİZMET, KAZAN, KISMET ÇIKMAZI, KONFOR ÇIKMAZI, KORUYOLU, KÖY MEYDANI ÇIKMAZI, MEYDAN, OTLAK, PEKMEZ, SERİNCE, TABYA, UZUNYOL, YEŞİLLİK, ÇEŞMELİ sk / ÇAYIRDERE mah AYÇA ÇIKMAZI, BAHARAT, BAHÇIVAN ÇIKMAZI, BAŞÖĞRETMEN, CANDAN, CENNET, CEVAHİR ÇIKMAZI, DEKOR, DELTA, DETAY, DÖNMEZLER, ELVAN, ELİT, GÜLSUYU, KAŞGARLI, KURUL, MALİYE ÇIKMAZI, MARUF ÇIKMAZI, MOHAÇ, MORAL, MÜEZZİN, MİLLİ ŞAİR, MİSAFİRPERVER, PEMBELİ, PITIRCIK, SADABAT, SEVENLER, TEKMEŞE ÇIKMAZI, ÇAMYOLU, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU, ÇÖL, ÇÖMLEKÇİ sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-HALLAÇLI mah AFŞİN, AKINCILAR, AYDIN, BAŞKUMANDAN, CANER ÇIKMAZI, ERGÜN, HACI YILMAZ, KADI, KARA TREN, KARA ÇIKMAZI, KARABAĞ, METİN, MUCİZE, MUHABBET, MUHARREM ÇIKMAZI, MUHLİS ÇIKMAZI, MUHTEREM, MUKADDES, MURAT, MUTEBER, MUTLU, MUZAFFER, MÜBAREK, bölgelerinde 12/11/2026 09:00:00 - 12/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR 10-11-12 KASIM ELEKTİRK KESİNTİSİ

2026-11-10 09:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 2. sk bölgelerinde 10/11/2026 09:00:00 - 10/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-10 09:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah GÜLBAHAR sk bölgelerinde 10/11/2026 09:00:00 - 10/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-10 09:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce -15 TEMMUZ mah sk bölgelerinde 10/11/2026 09:00:00 - 10/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-10 09:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1420., SABİA sk bölgelerinde 10/11/2026 09:00:00 - 10/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-10 09:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1421., 1422. sk bölgelerinde 10/11/2026 09:00:00 - 10/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-10 09:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1421. sk bölgelerinde 10/11/2026 09:00:00 - 10/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-11 09:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1851., 1855., 1856., 1857., 1858., 1860., 1866. sk bölgelerinde 11/11/2026 09:00:00 - 11/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-11 09:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah BAHAR sk bölgelerinde 11/11/2026 09:00:00 - 11/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-11 09:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce -15 TEMMUZ mah sk bölgelerinde 11/11/2026 09:00:00 - 11/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER 10-12 KASIM ELEKTİRK KESİNTİSİ

2026-11-10 07:30:00 - 11:30:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah SIRAEVLER sk / SİYAVUŞPAŞA mah SIRAEVLER sk bölgelerinde 10/11/2026 07:30:00 - 10/11/2026 11:30:00 saatleri arasında Bülten Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-10 07:30:00 - 11:30:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah SIRAEVLER sk / SİYAVUŞPAŞA mah SIRAEVLER sk bölgelerinde 10/11/2026 07:30:00 - 10/11/2026 11:30:00 saatleri arasında Bülten Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-10 07:30:00 - 11:30:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah BAŞAK sk bölgelerinde 10/11/2026 07:30:00 - 10/11/2026 11:30:00 saatleri arasında Bülten Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-10 07:30:00 - 11:30:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah BAŞAK sk bölgelerinde 10/11/2026 07:30:00 - 10/11/2026 11:30:00 saatleri arasında Bülten Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-10 12:00:00 - 20:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah FATİH, SERİK sk bölgelerinde 10/11/2026 12:00:00 - 10/11/2026 20:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-10 10:00:00 - 15:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah KADER sk / SOĞANLI mah ALSANCAK, ASLAN 1, BILDIRCIN, BOZTEPE, CAMİ 2, ERMAN, FERİT SELİMPAŞA, GENÇOSMAN, KANARYA, MUCİZE, MUSTAFA KEMALPAŞA, RÜZGARLI, SANCAKTEPE, SERDAR, SETÜSTÜ, SİTE, TUFAN, TURGUT, YAVUZ, YEŞİLTEPE, YEŞİLTEPE 1.ARA, YEŞİLTEPE 2.ARA sk bölgelerinde 10/11/2026 10:00:00 - 10/11/2026 15:00:00 saatleri arasında Bülten Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-10 09:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah FERİT SELİMPAŞA sk / SOĞANLI mah FERİT SELİMPAŞA, MUCİZE sk bölgelerinde 10/11/2026 09:00:00 - 10/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bülten Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-12 07:30:00 - 11:30:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -KOCASİNAN MERKEZ mah sk / SOĞANLI mah sk / ŞİRİNEVLER mah sk bölgelerinde 12/11/2026 07:30:00 - 12/11/2026 11:30:00 saatleri arasında Bülten Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-12 08:00:00 - 12:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah FETİH, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK FIRAT sk bölgelerinde 12/11/2026 08:00:00 - 12/11/2026 12:00:00 saatleri arasında Bülten Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY 10-11-12 KASIM ELEKTİRK KESİNTİSİ

2026-11-10 08:00:00 - 15:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah GÜLÇİÇEĞİ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 102/1., 102/2., 104., 105/1., 105/2., 106., 106/1., 106/2., 106/3., 106/4., 106/5., 108/1., 109., 110., 111., 111/1., 111/2., 111/3., CAHİT BAYRAM, DR. KAMİL KAMURAN YADİGAR, PROF. DR. MUAMMER AKSOY, RAUF DENKTAŞ, SEMİHA ŞAKİR, ŞEHİT ER FARUK SEVİM sk bölgelerinde 10/11/2026 08:00:00 - 10/11/2026 15:00:00 saatleri arasında 3. Şahıs Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-10 08:00:00 - 15:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 55., 55/2., 56., 65/2., 65/A, 65/D, BEKİR SUBAŞI sk / SÜMER mah 27/9., 56., 65/3., 65/4., 65/4A ÇIKMAZ, 67. sk / YEŞİLTEPE mah 264., 268., 55., 55/4., 56., 56/1., 56/2., 56/3., 56/4., 56/5., 56/7., 56/A, 56/B, 57., 57/13., 57/20., 57/21., 57/6., 57/7., 74/3., ŞEHİT ER MURAT GÜVEN sk bölgelerinde 10/11/2026 08:00:00 - 10/11/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-10 08:00:00 - 15:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah KENNEDY sk bölgelerinde 10/11/2026 08:00:00 - 10/11/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-10 08:00:00 - 15:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ŞENLİKKÖY mah HÜRRİYET, YEŞİLKÖY sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah 244. sk / MERKEZEFENDİ mah G/41., G/42., G/43., G/44., G/45., G/46., G/47., G/48., G/49., G/50., G/57., G/58., G/60., GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA, YENİ ÇİFTLİK YOLU sk / SEYİTNİZAM mah G/39., G/40., YENİ ÇİFTLİK YOLU, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 10/11/2026 08:00:00 - 10/11/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-10 08:00:00 - 15:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ŞENLİKKÖY mah HÜRRİYET, YEŞİLKÖY sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah 244. sk / MERKEZEFENDİ mah G/41., G/42., G/43., G/44., G/45., G/46., G/47., G/48., G/49., G/50., G/57., G/58., G/60., GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA, YENİ ÇİFTLİK YOLU sk / SEYİTNİZAM mah G/39., G/40., YENİ ÇİFTLİK YOLU, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 10/11/2026 08:00:00 - 10/11/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-10 08:00:00 - 15:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah KENNEDY sk bölgelerinde 10/11/2026 08:00:00 - 10/11/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-11 09:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah E-5 ÇIRPICI YANYOL sk bölgelerinde 11/11/2026 09:00:00 - 11/11/2026 17:00:00 saatleri arasında 3. Şahıs Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-12 09:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 12/11/2026 09:00:00 - 12/11/2026 17:00:00 saatleri arasında SCADA Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA 10-11-12 KASIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-10 08:00:00 - 15:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah GÜNEŞ, MANASTIR, ŞEHİT CENGİZ TOPEL sk bölgelerinde 10/11/2026 08:00:00 - 10/11/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-10 08:00:00 - 15:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah BİLGEHAN, ENVERPAŞA, OKUL, SELİM PAŞA, ÜRGÜPLÜ sk bölgelerinde 10/11/2026 08:00:00 - 10/11/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-10 08:00:00 - 15:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah HAMİDİYE, KAMİL, KOSOVA, İLHAN sk bölgelerinde 10/11/2026 08:00:00 - 10/11/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-10 00:00:00 - 07:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA sk bölgelerinde 10/11/2026 00:00:00 - 10/11/2026 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-10 08:00:00 - 15:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah BAŞAK, BUĞDAY, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜRSEL, MİLLET, SAKARYA, ZAFER sk bölgelerinde 10/11/2026 08:00:00 - 10/11/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-10 09:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 20. sk / ÇİFTE HAVUZLAR mah KAAN, KARLI, OSMANLI, SEBİL, YILDIZ sk bölgelerinde 10/11/2026 09:00:00 - 10/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-10 09:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 599., 602., 603., 604. sk bölgelerinde 10/11/2026 09:00:00 - 10/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-11 00:00:00 - 07:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA, YILANLI AYAZMA sk bölgelerinde 11/11/2026 00:00:00 - 11/11/2026 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-11 09:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ÇİFTE HAVUZLAR mah SARIGÖL sk bölgelerinde 11/11/2026 09:00:00 - 11/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-12 00:00:00 - 07:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah BESTEKAR MEDENİ AZİZ EFENDİ ÇIKMAZ, FAZILPAŞA, FAZILPAŞA ÇIKMAZ, GÜMÜŞSUYU sk bölgelerinde 12/11/2026 00:00:00 - 12/11/2026 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-12 09:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 566/1. sk bölgelerinde 12/11/2026 09:00:00 - 12/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL BEŞİKTAŞ 10-11-12 KASIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-10 09:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah CAMİMEYDANI sk bölgelerinde 10/11/2026 09:00:00 - 10/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-11 09:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KONAKLAR mah EMEK, GÜNEBAKAN, LADİN sk bölgelerinde 11/11/2026 09:00:00 - 11/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-11 09:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah GÜL, HARE, MENEKŞE, YILDIRIM OĞUZ GÖKER sk / LEVENT mah ÇİLEKLİ sk bölgelerinde 11/11/2026 09:00:00 - 11/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-12 09:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ANA YURT, ATAÇ, DEREİÇİ, ERDEMLİ, KESKİN, MÜVERRİH ALİ, OKÇULAR ARALIĞI, OKÇULAR YOLU, SEDEFOĞLU, SOLAK ÇEŞME, SOLAK ÇEŞME ARALIĞI, YAYLA, ZERAFET, ÇAĞDAŞ, İLK DURAK sk / KEÇECİ PİRİ mah AHMET TURAN, AZİZ, AZİZ ÇIKMAZI, BAHÇELER ÜSTÜ, BAHÇELER İÇİ, BASMACI RUŞEN, BÜLBÜL, CAMİ ARALIĞI, DERE, FISTIKÇI, GAZİ, GÜLERYÜZ, HACI ŞABAN MEKTEBİ, HARAP ÇEŞME, HARAP ÇEŞME ÇIKMAZI, HASKÖY KÖPRÜLÜ, HASKÖY MEKTEBİ, HASKÖY MEYDANI, KADRİYE, KARDEŞLER, KAYNAK, KEÇECİ PİRİ CAMİ, KEÇECİPİRİ CAMİİ ARALIĞI, KÜÇÜK KÖPRÜLÜ, KİRACI ODALARI, KİTABİ, MAHLÜL, MERHAMET, MÜVERRİH ALİ, NAMAZGAH, NAMAZGAH ALTI, NAMAZGAH ARALIĞI, OKMEYDANI, OKÇULAR, SADİKİYE, STADYUM, SUNAY, TAŞKESEN, TERZİ KASIM, TOYGAR, ÇÖP ÜSTÜ, ŞENLİK, ŞERİTÇİ, ŞERİTÇİ ARALIĞI sk / PİRİPAŞA mah AKGEYİK, BERABERLİK, BEZİRGAN, DEREİÇİ, ERGANUH, FISTIKLI BAHÇE, FISTIKLI BAHÇE ARALIĞI, GÖKTUĞ, HÖRGÜÇ, KAZAK, MÜVERRİH ALİ, MÜVERRİH ÇIKMAZI, SAKIZLI BOSTAN, SAİT BEY, SOLAK ÇEŞME, SÜPÜRGECİ, TAŞKESEN, YILDIRIM, ÇAKIRKEYF, İLK DURAK, ŞABAN DERESİ, ŞATAFATLI, ŞİRİN BAHÇE sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-SİNANPAŞA mah KAZAN sk bölgelerinde 12/11/2026 09:00:00 - 12/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-12 09:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MURADİYE mah DERYADİL sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-TEŞVİKİYE mah AV. SÜREYYA AĞAOĞLU sk bölgelerinde 12/11/2026 09:00:00 - 12/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT 10-11-12 KASIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-10 09:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah KEMAL PAŞA sk / İNCİRTEPE mah 244. sk bölgelerinde 10/11/2026 09:00:00 - 10/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-10 09:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNCİRTEPE mah 244., 245., 246., İNÖNÜ sk bölgelerinde 10/11/2026 09:00:00 - 10/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-10 09:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHTERÇEŞME mah 1941., 1942., 1943., 1948., 1950., 1953., 2068. sk bölgelerinde 10/11/2026 09:00:00 - 10/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-10 09:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah HÜRRİYET sk / MEHTERÇEŞME mah 1941., 1942., 1943., 1951., 2068. sk bölgelerinde 10/11/2026 09:00:00 - 10/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-10 00:00:00 - 03:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce -ÖRNEK mah sk bölgelerinde 10/11/2026 00:00:00 - 10/11/2026 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-10 04:00:00 - 08:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce -ÖRNEK mah sk bölgelerinde 10/11/2026 04:00:00 - 10/11/2026 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-11 09:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah AKÇABURGAZ sk bölgelerinde 11/11/2026 09:00:00 - 11/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-11 09:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 11/11/2026 09:00:00 - 11/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-11 00:00:00 - 03:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce -ÖRNEK mah sk bölgelerinde 11/11/2026 00:00:00 - 11/11/2026 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-11 04:00:00 - 08:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÖRNEK mah ERZURUM KONGRE sk bölgelerinde 11/11/2026 04:00:00 - 11/11/2026 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır

2026-11-12 00:00:00 - 03:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce -ÖRNEK mah sk bölgelerinde 12/11/2026 00:00:00 - 12/11/2026 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-12 04:00:00 - 08:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce -ÖRNEK mah sk bölgelerinde 12/11/2026 04:00:00 - 12/11/2026 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH 10-11-12 KASIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-10 09:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KALENDERHANE mah CÜCE ÇEŞMESİ sk bölgelerinde 10/11/2026 09:00:00 - 10/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-10 09:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALAT mah YILDIRIM sk / HIRKA-İ ŞERİF mah AKBİLEK, AKŞEMSETTİN, KOCASİNAN, TUTİ ABDULLATİF, TUTİ ABDULLATİF 1. ÇIKMAZI, TUTİ ABDULLATİF 2. ÇIKMAZI, ZEMBİLCİ sk bölgelerinde 10/11/2026 09:00:00 - 10/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-11 09:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-YEDİKULE mah EĞRİDUT, HACI EVHADDİN, HACI HÜSEYİN ÇEŞMESİ, HACI PİRİ, KOMODOR ZEKİ IŞIN, SAMANCI ODALARI, SAMANCI ODALARI ARALIĞI, SARMAŞIKLI sk bölgelerinde 11/11/2026 09:00:00 - 11/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-12 09:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HACI KADIN mah TİRENDAZ, VEFA sk / HOCA GIYASETTİN mah DİVANEFENDİ, MOLLA ŞEMSETTİN CAMİİ, SÜLEYMANİYE İMARETİ, TİRENDAZ, VEFA, YOĞURTÇUOĞLU, ŞİFAHANE sk / MOLLA HÜSREV mah AHMET KARAHİSARİ, EMİRHOCA, KAYSERİLİ AHMETPAŞA, KİRAZLI MESCİT, MÜŞKÜLE, TAŞTEKNELER, VEFA sk / SÜLEYMANİYE mah AVNİPAŞA, AYŞEKADIN HAMAMI, KANUNİ MEDRESESİ, KİRAZLI MESCİT, PROF. DR. SIDDIK SAMİ ONAR sk bölgelerinde 12/11/2026 09:00:00 - 12/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL ZEYTİNBURNU 10-11-12 KASIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

,2026-11-10 00:00:00 - 07:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA sk bölgelerinde 10/11/2026 00:00:00 - 10/11/2026 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-10 08:00:00 - 15:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah GÜLÇİÇEĞİ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 102/1., 102/2., 104., 105/1., 105/2., 106., 106/1., 106/2., 106/3., 106/4., 106/5., 108/1., 109., 110., 111., 111/1., 111/2., 111/3., CAHİT BAYRAM, DR. KAMİL KAMURAN YADİGAR, PROF. DR. MUAMMER AKSOY, RAUF DENKTAŞ, SEMİHA ŞAKİR, ŞEHİT ER FARUK SEVİM sk bölgelerinde 10/11/2026 08:00:00 - 10/11/2026 15:00:00 saatleri arasında 3. Şahıs Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-10 08:00:00 - 15:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 55., 55/2., 56., 65/2., 65/A, 65/D, BEKİR SUBAŞI sk / SÜMER mah 27/9., 56., 65/3., 65/4., 65/4A ÇIKMAZ, 67. sk / YEŞİLTEPE mah 264., 268., 55., 55/4., 56., 56/1., 56/2., 56/3., 56/4., 56/5., 56/7., 56/A, 56/B, 57., 57/13., 57/20., 57/21., 57/6., 57/7., 74/3., ŞEHİT ER MURAT GÜVEN sk bölgelerinde 10/11/2026 08:00:00 - 10/11/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-10 08:00:00 - 15:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ŞENLİKKÖY mah HÜRRİYET, YEŞİLKÖY sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah 244. sk / MERKEZEFENDİ mah G/41., G/42., G/43., G/44., G/45., G/46., G/47., G/48., G/49., G/50., G/57., G/58., G/60., GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA, YENİ ÇİFTLİK YOLU sk / SEYİTNİZAM mah G/39., G/40., YENİ ÇİFTLİK YOLU, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 10/11/2026 08:00:00 - 10/11/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-10 08:00:00 - 15:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ŞENLİKKÖY mah HÜRRİYET, YEŞİLKÖY sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah 244. sk / MERKEZEFENDİ mah G/41., G/42., G/43., G/44., G/45., G/46., G/47., G/48., G/49., G/50., G/57., G/58., G/60., GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA, YENİ ÇİFTLİK YOLU sk / SEYİTNİZAM mah G/39., G/40., YENİ ÇİFTLİK YOLU, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 10/11/2026 08:00:00 - 10/11/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-11 00:00:00 - 07:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA, YILANLI AYAZMA sk bölgelerinde 11/11/2026 00:00:00 - 11/11/2026 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-12 00:00:00 - 07:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah BESTEKAR MEDENİ AZİZ EFENDİ ÇIKMAZ, FAZILPAŞA, FAZILPAŞA ÇIKMAZ, GÜMÜŞSUYU sk bölgelerinde 12/11/2026 00:00:00 - 12/11/2026 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.