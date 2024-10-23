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İstanbul Eminönü-Bursa feribotunda bomba ihbarı: 380 yolcu tek tek tahliye edildi!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Ekim 2024 23:40 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 00:03

Eminönü-Bursa feribotunda bomba ihbarı yapıldı. Feribot tahliye edildi, polis köpekle arama yaptı, ihbar asılsız çıktı. 380 yolcu ise güvenli şekilde tahliye edildi…

İstanbul​ Eminönü-Bursa Mudanya​ seferini yapan feribotta bomba ihbarı​ üzerine 380 yolcu polis tarafından tahliye edilirken, köpekle arama yapıldı.

SEFER GECİKTİ!

Yapılan arama sonucu ihbar asılsız çıkarken, sefer 2 buçuk saatlik gecikmeyle yapıldı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İstanbul Eminönü-Bursa Mudanya seferini yapacak feribotunda bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi.

İstanbul Eminönü-Bursa feribotunda bomba ihbarı: 380 yolcu tek tek tahliye edildi! - 1. Resim

1.5 SAAT ARAMA YAPILDI

İçerde bulunan 380 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edildi. Tahliye sonrası polis ekipleri, bomba uzmanı köpeklerle içerde arama yapıldı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren aramanın ardından ihbarın asılsız olduğu belirlendi.

İstanbul Eminönü-Bursa feribotunda bomba ihbarı: 380 yolcu tek tek tahliye edildi! - 2. Resim

İhbar nedeniyle 19.30'da yapılması planlanan İstanbul Eminönü-Bursa Mudanya seferinin iptal edildiği öğrenildi. Yolcular farklı bir gemiye aktarılırken, sefer yaklaşık 2 buçuk saatlik gecikmeyle yapıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Damla23 Ekim 2024 23:43

Kimse hiç umutsuzluğa kapılmasın, neyse ki bombanın asılsız çıktığı haberi geliyor

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