İstanbul Esenyurt'ta korkutan yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Ağustos 2024 17:31 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 17:37
İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeden yükselen dumanlar, kilometrelerce öteden görüldü.
İstanbul Esenyurt'ta lojistik binası olarak kullanılan iş yerinden alevler yükseldi. İş yerinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi.
DUMANLAR KİLOMETRELERCE ÖTEDEN GÖRÜLÜR
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının dumanları kilometrelerce öteden görülürken ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı