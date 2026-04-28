Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen 24 yaşındaki kadın, Fatih’te kaldığı otelde ölü bulundu. Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alınırken, kadının bir iş yerine girerek yardım istediği son anlar kameraya yansıdı.

Dinle Özetle

İstanbul Fatih'te bir gizemli ölüm daha: 'Takip ediliyorum' diyen genç kadın otelde ölü bulundu!

HABERİN ÖZETİ İstanbul Fatih'te bir gizemli ölüm daha: 'Takip ediliyorum' diyen genç kadın otelde ölü bulundu! Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen 24 yaşındaki kadın, Fatih'te kaldığı otelde ölü bulundu ve son anlarında bir iş yerinden yardım istediği görüntülendi. 24 yaşındaki Selin Başak Schlosser, 20 Nisan'da Almanya'dan İstanbul'a geldi ve Fatih'te bir otele yerleşti. Otel görevlilerinin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri genç kadını otel odasında hareketsiz halde buldu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Adli Tıp Kurumu raporunda Schlosser'in vücudunda darp, zorlanma ve kesici alet izine rastlanmadığı belirtildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı, ancak ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Genç kadının, takip edildiğini ileri sürerek bir bakkala girip yardım istediği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

GENÇ KADININ ODASINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

23 Nisan'da Fatih Muhsine Hatun Mahallesi’ndeki bir otelde meydana gelen olayla ilgili edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Selin Başak Schlosser, 20 Nisan'da Almanya’dan tatil için İstanbul’a geldi. Fatih’te bir otele yerleşen genç kadından bir süre sonra haber alınamaması üzerine otel görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, genç kadını otel odasında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Schlosser’in hayatını kaybettiğini belirledi.

ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

Olay yerinde yapılan incelemenin ardında Schlosser'in cenazesi, kesin ölümü nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Schlosser’in vücudunda darp, zorlanma ve kesici alet izine rastlanmadığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışmayı genişleten polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

"TAKİP EDİLİYORUM" DİYEREK BİR BAKKALA SIĞINDI

Öte yandan, Selin Başak Schlosser'in takip edildiğini ileri sürerek bir bakkala girip yardım istediği ana dair görüntüler ortaya çıktı. Bakkal dükkanındaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, genç kadının bakkala girdiği ve yaklaşık 5 dakika içeride kalıp, konuştuğu görüldü.