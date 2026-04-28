Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

İstanbul Fatih'te bir gizemli ölüm daha: 'Takip ediliyorum' diyen genç kadın otelde ölü bulundu!

Almanya'dan tatil için gelen 24 yaşındaki Selin Başak Schlosser'in Fatih’teki otel odasında cansız bedeni bulundu. Ölümünden önce bir bakkala girip "Beni takip ediyorlar" diye yardım istediği anlar kameralara yansıyan genç kadının ölümüyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Almanya’dan tatil için ’a gelen 24 yaşındaki kadın, ’te kaldığı otelde ölü bulundu. Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alınırken, kadının bir iş yerine girerek yardım istediği son anlar kameraya yansıdı.

GENÇ KADININ ODASINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

23 Nisan'da Fatih Muhsine Hatun Mahallesi’ndeki bir otelde meydana gelen olayla ilgili edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Selin Başak Schlosser, 20 Nisan'da Almanya’dan tatil için İstanbul’a geldi. Fatih’te bir otele yerleşen genç kadından bir süre sonra haber alınamaması üzerine görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, genç kadını otel odasında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Schlosser’in hayatını kaybettiğini belirledi.

ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

Olay yerinde yapılan incelemenin ardında Schlosser'in cenazesi, kesin ölümü nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Schlosser’in vücudunda darp, zorlanma ve kesici alet izine rastlanmadığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışmayı genişleten polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

"TAKİP EDİLİYORUM" DİYEREK BİR BAKKALA SIĞINDI

Öte yandan, Selin Başak Schlosser'in takip edildiğini ileri sürerek bir bakkala girip yardım istediği ana dair görüntüler ortaya çıktı. Bakkal dükkanındaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, genç kadının bakkala girdiği ve yaklaşık 5 dakika içeride kalıp, konuştuğu görüldü.

