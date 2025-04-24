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 | Sule Altinel

İstanbul gece boyunca sallandı! Peş peşe deprem... AFAD ve Kandilli'den açıklamalar!

İstanbul'da dün öğle saatlerinde yaşanan 6.2'lik depremin ardından peş peşe artçı depremler meydana geliyor. Gece boyunca en büyüğü 4.1 olmak üzere kentte çok sayıda sarsıntı kaydedildi. İşte detaylar...

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KAYNAK:
Şule Altınel
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 05:16
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 05:16

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğünde deprem, İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde hissedildi. Şiddetli depremin ardından bölgede yaşanan artçı depremler gece saatlerinde de devam etti. Gece boyunca yaşanan depremler vatandaşlar tarafından hissedilirken olumsuz bir durum yaşanmadı.

İstanbul gece boyunca sallandı! Peş peşe deprem... AFAD ve Kandilli'den açıklamalar!

4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre İstanbul'da saat 04.20'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Merkez üssü Marmara Denizi olan depremin derinliği 12.9 olarak açıklandı.

Saat 03.59'da da yine merkez üssü Marmara Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin derinliği 12.6 olarak ölçüldü.

00.00'DA SİLİVRİ YİNE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 00.00'da 3.7 büyüklüğünde deprem yaşandığını duyurdu. Merkez üssü Silivri olan depremin derinliği 6.99 kilometre olarak kaydedildi.

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