İstanbul Hadımköy'de otluk alanda yangın çıktı

01 Temmuz 2024 13:24 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 13:26

İstanbul Hadımköy'de öğle saatlerine doğru yangın paniği yaşandı. Otluk alanda çıkan yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangının bitişikte bulunan tır garajına sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

Olay yerindeki çalışmalar devam ediyor.