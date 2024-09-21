İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesine demir attı

21 Eylül 2024 11:07 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 11:32

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın 9-15 Eylül tarihlerini kapsayan raporuna göre Türkiye günlük ortalama bin 488 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Bakan Uraloğlu, "İstanbul; Amsterdam, Paris, Londra gibi başkentleri geride bırakarak zirvedeki yerini korudu" ifadelerini kullandı.

Avrupa​ Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı, 9-15 Eylül tarihleri arasındaki Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu yayınladı. İstanbul​ Havalimanı, uçuş rakamlarıyla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

İSTANBUL AVRUPA'DA BİRİNCİ, DÜNYADA 7'NCİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama bin 488 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunu duyurdu. İstanbul'un Amsterdam, Paris, Londra gibi Avrupa başkentlerinin havalimanlarını geride bırakarak zirvedeki yerini koruduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Dünya genelindeki Küresel ölçekli 25 havalimanı içerisinde ise İstanbul Havalimanımız 7. sırada yer aldı" ifadelerini kullandı.

Günlük ortalama 949 uçuş gerçekleştiren Antalya Havalimanı​ ise listede 10'uncu sırada yer aldı.

UÇUŞ GECİKME SÜRESİNDE DE TÜRKİYE​ ÜST SIRALARDA

Yayınlanan hava trafik istatistiklerine göre Türkiye'nin günlük ortalama 3 bin 735 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldığına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Uçuş yoğunluğundaki başarımız uçuşlardaki gecikme sürelerinde de devam etti. Raporda EUROCONTROL hava sahası uçuş başına ortalama 2,27 dakikalık bir gecikme süresi elde ederken Türk hava sahamız ise uçuş başına sadece 0,5 dakikanın altındaki gecikme süresi ile Avrupa'nın en verimli hava sahalarından biri oldu”

EN UZUN GECİKME SÜRESİ BUDAPEŞTE'DE

EUROCONTROL üyeleri arasında 7 saha kontrol merkezinde uçuş başına ortalama 1 dakikadan fazla gecikme süreleri yakalandığını kaydeden Uraloğlu, "Budapeşte ortalama 4,4 dakikalık gecikme ile en yüksek gecikme yaşayan hava sahası oldu. Karlsruhe hava şartlarından kaynaklı ortalama 1,9 dakikalık gecikme süresi elde etti. Zagreb ve Belgrad ise 1,8 dakika ile en yoğun gecikme yaşayan saha kontrol merkezleri arasında yer aldı" diye konuştu.