İstanbul Havalimanı girişinde panik! Olay anı kamerada
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 May 2024 12:01 - Güncelleme : 31 May 2024 12:07
İstanbul Havalimanı’nı girişinde sabah saatlerinde panik yaşandı. Yabancı uyruklu şahısları taşıyan aracın motor kısmında yangın çıktı.
İstanbul Havalimanı ana terminal girişinde gerçekleşen olayda, yabancı uyruklu turistleri taşıyan VIP araç İstanbul havalimanı girişine yaklaştığı esnada motor kısmında nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.
KAPILARI AÇILMADI
Yangın nedeniyle araç sisteminde oluşan arızadan dolayı kapılar açılmadı. Araç içerisinde bulunan yabancı uyruklu yolcular panik yaparak araçtan çıkmaya çalıştı. Kapıları açılmayan araçtaki yolcuları polis ekipleri yangın tüpleri ile camları kırarak kurtardı. Yolcular ambulanslarla civar hastanelere sevk edilirken olay anında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı