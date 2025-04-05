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 | Bengül Arıca

İstanbul Havalimanı'nda büyük operasyon! Kilolarca uyuşturucuya el konuldu

Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda büyük bir operasyona imza attı. Operasyonda 455,2 kilogram uyuşturucuya el konuldu.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.04.2025
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
05.04.2025
saat ikonu 09:40

İstanbul Havalimanı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri nefes kesen bir operasyon gerçekleştirdi. Teknik analiz ve hedefleme çalışmalarının ardından, yurt dışı menşeli ve Türkiye'den transit geçecek bir kargo gönderisi, detaylıca incelendi.

İstanbul Havalimanı'nda büyük operasyon! Kilolarca uyuşturucuya el konuldu

KİLOLARCA UYUŞTURUCUYA EL KONULDU

Gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu kaçakçılarının 455,2 kilogram ağırlığında, uyuşturucu ticareti için hazırlanan ve 40 kutudan oluşan kargo gönderisine Gümrükler Muhafaza NARKOKİM ekiplerince el konuldu. Olayla ilgili soruşturma, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Tüm dünya için büyük bir tehdit oluşturan ve insanlığı hedef alan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını uluslararası alanda da başarıyla yürüten Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri, insan sağlığı ve refahı için büyük tehdit oluşturan ve terör örgütlerine finansman sağlayan uyuşturucu tacirlerine darbe vurmayı sürdürüyor.

https://x.com/ticaret/status/1908399298791748016

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