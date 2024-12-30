İstanbul Havalimanı'nda şüpheli valiz alarmı! Trafik durdu

30 Aralık 2024 08:15 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 08:21

İstanbul Havalimanı'nda bulunan şüpheli valiz paniğe neden oldu. Bomba imha ekiplerinin olaya müdahale ederken havalimanına girişler 20 dakika kapatıldı.

İstanbul Havalimanı ana nizamiye girişinde meydana gelen olay büyük korkuya neden oldu. Giriş kapısının önünde sahipsiz bir valiz fark eden vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı ve yaya ve araç girişlerini kapattı.

BOMBA İMHA EKİPLERİ OLAYA MÜDAHELE ETTİ

Şüpheli valiz nedeniyle bomba imha ekipleri olay yerine geldi. Sahipsiz valiz fünye ile kontrollü bir şekilde patlatıldı. Patlatılan valizden kıyafetler çıktı. Şüpheli valiz nedeniyle 20 dakika havalimanına giriş kapatıldı.