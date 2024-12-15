İstanbul Havalimanı'nda "ücretli ibadet" iddialarına açıklama geldi: 35 dakika detayı!

15 Aralık 2024 13:22 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 13:34

İstanbul Havalimanı'ndaki Ali Kuşçu Camii'nde ibadetin ücretli olduğuna dair iddialar üzerine havalimanı işletmecisi İGA'dan açıklama geldi. İddialar yalanlanırken, yanlış anlaşılmaya neden olan 35 dakika detayına izah getirildi.

İstanbul​ Havalimanı bünyesinde inşa edilen Ali Kuşçu Camii'nde ibadet etmenin ücretli olduğuna dair ortaya atılan iddialar büyük yankı bulmuştu. Havalimanı işletmecisi İstanbul Grand Airport (İGA) tarafından yalanlandı. İGA​'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yanlış anlaşılmaya sebebiyet veren otopark hizmetine dair bilgilendirme yapıldı.

SÜREYİ AŞAN ÜCRET ÖDÜYOR

Açıklamada, Ali Kuşçu Camii'nde ibadet etme süresine uygun şekilde, park eden yolculara 35 dakika ücretsiz otopark hizmeti sunulduğu ifade edilirken bu uygulamanın, otopark haklarını korumak ve adaletli bir sistem sağlamak amacıyla yapıldığı belirtildi. Yolcuların, ibadet amacıyla araçlarını cami otoparkına park etmeleri halinde, cami girişinde bulunan özel cihazlara otopark biletlerini okutarak 35 dakikalık ücretsiz park hakkından faydalandıklarının altı çizildi. Bu sürenin aşılması durumunda ise standart otopark tarifesinin devreye girdiği aktarıldı.

"İDDİALAR ASILSIZ"

Uygulamanın adaletli ve eşitlikçi bir hizmet anlayışıyla yürütüldüğü vurgulanırken, sistemin yalnızca ibadet amacıyla park eden yolcular için geçerli olduğunu belirtildi. Cihazların cami girişine yerleştirilmesinin bu amaca hizmet ettiği belirtilirken, "ücretli ibadet" iddialarının asılsız olduğu ifade edildi.