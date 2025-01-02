İstanbul hayat buldu: İşte barajlardaki doluluk oranı

02 Ocak 2025 12:00 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 12:08

İstanbul'da son bir haftadır etkili olan yağış barajlara olumlu olarak yansıdı. Yağışlarla birlikte İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 35,62'den yüzde 40,8'e yükseldi.

İstanbul​'da son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı​ yüzde 40,8'e yükseldi. Doluluk oranı yüzde 35,62 olan Sazlıdere Barajı dronla görüntülendi. Görüntülerde suyun olmadığı bölgelerde otların yeşerdiği görüldü.

SON BİR HAFTADA DOLULUK ARTTI

İstanbul'da son zamanlarda etkili olan yağmur barajlara yaradı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesinde son bir haftada artış görüldü. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 40,8 oldu.

SAZLIDERE BARAJINDA OTLAR YEŞERDİ

Verilere göre Istrancalar yüzde 91,72'lik doluluk oranıyla su seviyesi en yüksek baraj olurken, İstanbul'un en önemli kaynaklarından olan Alibey Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 24,33 olarak kayıtlara geçti.

Doluluk oranı yüzde 35,62 olan Sazlıdere Barajı ise havadan görüntülendi. Görüntülerde suyun olmadığı bölgelerde otların yeşerdiği görüldü. Ayrıca hayvanların otladığı da kameraya yansıyor.

İSTANBUL BARAJLARINDA DOLULUK ORANI

Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları şöyle: