İstanbul için ferahlatan haber! AKOM tarih verdi: Yağmur geliyor

22 Temmuz 2024 12:23 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 12:23

Yeni haftada daha da kavrulacağız: İstanbul 40 dereceyi aşacak! İşte il il 22 Temmuz hava durumu

Yeni haftada daha da kavrulacağız: İstanbul 40 dereceyi aşacak! İşte il il 22 Temmuz hava durumu

Türkiye nüfusunun yaklaşık 4'te 1'inin yaşadığı İstanbul'da vatandaşlar son birkaç haftadır şehrin stresinin yanı sıra aşırı sıcak hava ile mücadele ediyor. Yüksek nem oranı hissedilir sıcaklık değerlerini çok yüksek derecelere taşırken, şehre ferahlık verecek müjde Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) geldi.

22 TEMMUZ İSTANBUL HAVA DURUMU

AKOM'un sosyal medya hesabından paylaşılan 22 Temmuz İstanbul hava durumu raporuna göre kentte bugün sabah saatlerinde 28 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı öğle saatlerinde 35 derecenin üzerine çıkacak. Nem günüz saatlerinde yüzde 85 oranında hissedilirken gece bu değer yüzde 45'e kadar düşecek.

Akşam saatlerinde 29 derece civarında hissedilecek sıcaklık gece yarısından sonra 1 derece daha gerileyecek.

İSTANBUL'DA SICAKLIK NE ZAMAN DÜŞECEK?

AKOM'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sıcaktan bunalan İstanbul sakinleri için müjdeli bir habere de yer verildi. Buna göre İstanbul'da yarından yani 23 Temmuz'dan itibaren parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Bu da sıcaklıkların 24-24 derece aralığına inmesini sağlayacak.

İSTANBUL'A YAĞMUR YAĞACAK MI?

İstanbul'a cuma günü ise yağmur geliyor. Ortalama metrekareye 1 ila 5 kilogram arası yağış beklenirken cumartesi günü ise yağış etsini artıracak. Hafta sonunun ilk gününde İstanbul'da sıcaklık 23 dereceye kadar inecek. Cumartesi beklenen yağış miktarı ise metrekareye ortalama 3 il 10 kilogram arası.

İstanbul'da 28 Temmuz pazar günü ise yağış beklenmiyor.