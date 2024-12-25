İstanbul için kar alarmı verildi! Uzman isim tarih verdi: 'Kar yağışı kapıya kadar gelecek'

25 Aralık 2024 09:02 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 09:25

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken doğu illeri yoğun kar yağışının etkisine girdi. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen ise birçok vatandaşın merak ettiği 'İstanbul'a kar ne zaman geliyor?' sorusunu yanıtladı. Şen, cuma günü kar yağışının İstanbul'un kapısına kadar dayanacağını söyledi.

Meteoroloji'den 3 il için kritik uyarı! Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma

Meteoroloji'den 3 il için kritik uyarı! Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma

Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile kar ve sağanak uyarısı: Hafta sonu birden değişecek! İşte il il hava durumu

Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile kar ve sağanak uyarısı: Hafta sonu birden değişecek! İşte il il hava durumu

Türkiye genelinde dondurucu havalar hakimken doğu illeri kar yağışının etkisiyle beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son yaptığı açıklamada yaklaşık 30 ile sarı ve turuncu kodlu sağanak yağış uyarısı verildi. Uyarının ardından hava sıcaklıkları düştükçe düştü yurdun büyük kısmı sağanak yağışı teslim oldu.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Yılbaşına sayılı günler kala vatandaşlar da 'İstanbul'da kar yağacak mı?' sorusunu araştırmaya başladı. Milyonlarca kişinin merak ettiği soruyu Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen yanıtladı.

Şen yaptığı açıklamada, "Cuma Günü kar İstanbul'un kapısına kadar gelecek ama içeri girmeyecek. Bugün yarın sıcaklıklar ortalamanın üzerinde. Cuma ve hafa sonu sıcaklık batıda ortalamanın altına inecek. Trakya'da Kütahya Balıkesir Doğu Anadolu'da kar yağışı olacak. Pazartesi Bolu Ankara'da da kar var. Bu hafta lodos etkisi batıda sıcaklar yüksek İstanbul 16 dereceye kadar çıkar yağmur var. Doğuda ile kky var. Hafta sonu rüzgar kuzeye dönüyor sıcaklıkları ortalamaya düşürecek yani hafta sonu İstanbul yağmurlu 8-10 C. Kırklareli KKY olabilir doğu Anadolu kar diğer yerler yağmur" ifadelerini kullandı.