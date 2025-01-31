İstanbul için kritik uyarı! Hava kirliliği pik yaptı: 'Camları bile açmayın'

31 Ocak 2025 10:02 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 10:17

Kış ayını yağışsız geçiren İstanbul'da hava kirliliği de her geçen gün artmaya devam ediyor. Kirlilik nedeniyle megakentte sabah saatlerinde sis ve pus etkili oldu.

İstanbul ve çevresi için hava uyarısı! Bu geceye dikkat: Camları bile açmayın!

İstanbul ve çevresi için hava uyarısı! Bu geceye dikkat: Camları bile açmayın!

İstanbul'da hava kirliliği en yüksek seviyelere ulaştı. Afrika üzerinden gelen yüksek basınç sistemlerinin de etkisiyle İstanbul'da sabah saatlerinde göz gözü görmedi. Pus ve sisin etkili olduğu megakette hava kalitesi dipleri gördü.

E5 karayolu Maltepe mevkisinde sabah saatlerinde sisli ve puslu bir görüntü hakim oldu. Karayolundaki araçların ve çevredeki binaların sis içerisinde kaldığı görüldü.

"CAMLARI AÇMAYIN" UYARISI

Hava Forum, vatandaşlara açık havada uzun süre kalmamalarını ve camları kapalı tutmalarını önerdi. Yapılan açıklamada, “Karbonmonoksit patlaması yaşanıyor, havada keskin bir koku var. Camları zorunlu olmadıkça açmamaya özen gösterin. Bu durum, baş ağrısı, öksürük ve halsizlik gibi sağlık sorunlarına neden olabilir” ifadeleri yer aldı.