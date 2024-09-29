İstanbul için peş peşe kritik uyarılar! Sağanak yağış için saat verildi: Hava aniden buz kesecek

29 Eylül 2024 12:24 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 12:32

Türkiye'nin batısı Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. İstanbul dahil birçok ilde akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıkları düştükçe düşecek. Megakentte ise beklenen gök gürültülü sağanak yağış için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği peş peşe uyarılarda bulundu.

İstanbul​ son sıcak günlerini yaşıyor. Eylül ayında hava sıcaklıklarının 33 dereceye kadar çıktığı İstanbul'da yeni hafta sağanak​ ve soğuk hava ile başlayacak. Sıcaklıkların Balkanlar'dan gelen hava dalgasıyla birlikte 15 derece birden düşeceği ve gök gürültülü sağanak yağışın hafta boyu devam edeceği bildirildi. AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, bugün öğleden sonra hava sıcaklıklarında ciddi düşüşler yaşanacak. Akşam saatlerinde ise Marmara’nın batısının, gece saatlerinde ise Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege’nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış​ etkili olacak. İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN SAĞANAK ALARMI Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra İstanbul Valiliği de kentte beklenen yağışlı hava nedeniyle vatandaşları uyardı. Balkanlar’dan gelecek yağışlı havayla hava sıcaklığının 4 ila 8 derece düşeceği bildirildi. İstanbul’da hava sıcaklığının 21 dereceye kadar düşmesinin beklendiği belirtilen valilik açıklamasında, yağışlı havanın perşembe gününe kadar etkisini sürdüreceğine dikkat çekildi. İlgili Haberler Meteoroloji hafta sonu hava durumu raporunu yayımladı: Gün belli oldu, bir gecede sonbahar gelecek Şiddetli yağmur alarmı: Meteoroloji saat verdi! İşte 29 Eylül hava durumu raporu