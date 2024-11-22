İstanbul için peş peşe sağanak ve fırtına uyarıları! Harita kıpkırmızı: Kar, sağanak, fırtına

22 Kasım 2024 17:43 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 18:37

İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbulluları uyardı. Cumartesi günü sağanak ve fırtına beklenirken bugün için de sağanak alarmı verildi. AKOM ise bu akşam ve yarın sabah saatlerinde dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden ve İstanbul​ Valiliği'nden yapılan tahmine göre, Marmara​'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak​ bekleniyor. Valilikten yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinde ve yarın şiddetli yağışın etkili olacağı açıklandı. Sağanak yağışın akşam saat 19.00’dan itibaren İstanbul’da etkili olmaya başlayacağı duyuruldu.

GECE YARISI ŞİDDETLENECEK

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, fırtınanın gece yarısı şiddetleneceğini belirterek, gece uyumadan önce sobaların söndürülmesi ve kombilerin kontrol edilmesi çağrısında bulundu. Yarın sabah hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceğini söyledi.

CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 'Marmara’da kuvvetli rüzgar ve fırtına​ bekleniyor. Meteoroloji’ye göre; Bugün akşam saatlerinden itibaren #İstanbul’da güney ve güneybatıdan, Cumartesi sabahtan itibaren kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat, hamlesi 80-90 km/saat) bekleniyor.

İstanbul’da beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Cumartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.' denildi.

KAR GELİYOR

Öte yandan Orhan Şen sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yarın Cumartesi sabah erken saatlerde Trakya'dan soğuk ve çok kuvvetli yağışlı hava giriş yapacak. Rüzgar karayele dönecek ve sıcaklıkları 10-12 derece ani düşürecek. Trakya İstanbul Balıkesir Çanakkale İzmir Aydın Muğla'da kuvvetli yağışlara neden olacak su baskınları olur.

Yarın gelecek olan soğuk ve yağışlı hava Cumartesi akşama doğru ve Pazar Pazartesi salı İç Anadolu, Orta ve Batı Karadeniz iç kesimleri, doğu Anadolu'da kar yağışlarına neden olacak. İstanbul'da kar yok.

Sıcaklık İzmir'de 11 İstanbul'da 7 Ankara'da 2 dereceye kadar düşecek.

Cumartesi günü akşam saatlerinde İstanbul Ankara karayolunda Düzce ve Bolu civarında kar yağışı ve buzlanmadan ulaşım aksayabilir. Seyahat edeceklere duyurulur."