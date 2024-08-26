İstanbul için peş peşe sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji saat verdi

26 Ağustos 2024 17:22 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 18:08

AKOM'un uyarısından sonra Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de bir uyarı geldi. Meteoroloji İstanbul'da salı günü başlayacak sağanak için alarm verdi.

Yapılan açıklamaya göre; megakentte sağanak yağış 07.00'den 12.00'a kadar etkili olacak.

METEOROLOJİ SAAT VEREREK UYARDI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) sabah saatleri ile öğle saatleri arasında İstanbul'da kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

AKOM DA UYARDI: 5 GÜN BOYUNCA SAĞANAK VAR!

Günlerdir sıcaktan nefes alamayan İstanbulluları sevindirecek haber geldi. AKOM, İstanbul'da salı gününden cumartesi gününe kadar gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.

Yaşanan sağanak yağışla birlikte hava sıcaklıkları da düştükçe düşecek. 32 derecelerde seyreden sıcaklıklar 21 dereceyi görecek.

İSTANBUL VALİLİĞİ DE UYARDI

İstanbul Valiliği de sosyal medya hesabından yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeyi ve boğaz çevresi için yoğun yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.