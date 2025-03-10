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 | Suat Vilgen

İstanbul için sıcaklık alarmı! Uzmanlar uyardı: Erken bahar değil erken yaz | 10 Mart hava durumu

İstanbul başta olmak üzere Türkiye, soğuk günlerin ardından adeta bahar havası yaşıyor. Ancak uzmanlara göre bahar değil erken yaz geliyor. İstanbul'da sıcaklığın 22 dereceyi bulacağı tarih paylaşıldı. İşte 10 Mart hava durumu ve tahminler...

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KAYNAK:
Meteoroloji
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 07:58
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 08:15

Türkiye soğuk ve karlı günlerin ardından ciddi bir hava değişiminden geçiyor. Yurt genelinde son birkaç gündür güneş yüzünü gösterirken havaların ısınmaya başladığı gözlemleniyor. Bu durum birçok vatandaş tarafından yalancı bahar diye yorumlansa da uzmanlara göre bahardan ziyade Türkiye erken yaza merhaba demeye hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde ülke genelinde sıcaklık ortalamalarının 20 derecenin üstüne çıkması bekleniyor. İstanbul'da 22'yi dereceyi görmesi beklenen sıcaklıkların Akdeniz'de 30 dereceye yükseleceği belirtildi. Peki sıcaklıklar ne zaman yükselecek? Bugün hava nasıl olacak. İşte son tahminler...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde sıcak ve yağışsız bir hava hakim olacak. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel sağanaklar beklenirken, diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu bir hava görülecek.

Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde, ayrıca Malatya ve Elazığ'ın güney ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Çarşamba ve perşembe günleri Edirne ve Çanakkale'de kısa süreli sağanak yağış ihtimali de bulunuyor. Ülkenin diğer bölgelerinde ise genel olarak açık ve sıcak hava etkili olacak.

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Sabah gazetesine konuşan Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta sıcaklıkların 3-4 derece artarak, mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkacağını söyledi. Çelik, Akdeniz bölgesinde sıcaklıkların 30 dereceye ulaşacağını, İç Anadolu'da 25-26 derece, Marmara'da ise 25 dereceye kadar çıkacağını belirtti. İstanbul'da sıcaklıkların hafta ortasından itibaren 21-22 dereceye yükseleceğini, İzmir'de ise 25-26 derece olacağını ifade etti.

DOĞUDA ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesinin devam ettiğine dikkat çekilirken, sıcaklık artışlarının yüksek kesimlerde kar erimesini hızlandırabileceği ve bu durumun heyelan riskini artırabileceği uyarısı yapılıyor. Ayrıca, sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayı yaşanabileceği, sürücülerin tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

3 BÜYÜK ŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?

Ankara, İstanbul ve İzmir'de hafta boyunca yağış beklenmiyor. Ankara'da sıcaklıkların 23-24 dereceye kadar çıkması öngörülürken, İstanbul'da kuzeyli rüzgarların etkisini kaybetmesiyle sıcaklıkların 4-5 derece artacağı belirtildi. İzmir'de ise sıcaklıkların kademeli olarak 25-26 dereceye yükseleceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • EDİRNE 21°C Parçalı ve az bulutlu
  • İSTANBUL 15°C Parçalı ve az bulutlu
  • KIRKLARELİ 19°C Parçalı ve az bulutlu
  • KOCAELİ 20°C Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • AFYON 19°C Parçalı ve az bulutlu
  • DENİZLİ 24°C Parçalı ve az bulutlu
  • İZMİR 22°C Parçalı ve az bulutlu
  • MUĞLA 19°C Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ADANA 24°C Parçalı ve az bulutlu
  • ANTALYA 20°C Az bulutlu ve açık
  • HATAY 21°C Parçalı ve az bulutlu
  • MERSİN 20°C Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ANKARA 21°C Az bulutlu ve açık
  • ESKİŞEHİR 21°C Az bulutlu ve açık
  • KONYA 20°C Az bulutlu ve açık
  • NEVŞEHİR 19°C Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • BOLU 21°C Parçalı ve az bulutlu
  • DÜZCE 21°C Parçalı ve az bulutlu
  • SİNOP 15°C Parçalı ve az bulutlu
  • ZONGULDAK 14°C Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • AMASYA 23°C Parçalı ve az bulutlu
  • ARTVİN 18°C Parçalı ve az bulutlu
  • SAMSUN 14°C Parçalı ve az bulutlu
  • TRABZON 12°C Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ERZURUM 7°C Parçalı bulutlu
  • KARS 12°C Parçalı bulutlu
  • MALATYA 19°C Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ilçeleri sağanak yağışlı
  • VAN 8°C Parçalı yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • DİYARBAKIR 21°C Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • GAZİANTEP 21°C Parçalı bulutlu
  • SİİRT 20°C Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ŞANLIURFA 22°C Parçalı yer yer çok bulutlu
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