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Editor
 | Özge Sönmez

İstanbul için tahliye planı! Büyük deprem sonrası vatandaşların gönderileceği iller belli oldu

İstanbul 6.2 büyüklüğündeki sarsıntıyla bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti. Şiddetli depremde can ve mal kaybı olmazken olası büyük bir depremde tahliye senaryoları tekrar gündeme geldi. Peki İstanbul'da yaşanması beklenen büyük depremde vatandaşlar nasıl tahliye edilecek? İşte İstanbul'un tahliye planı...

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İstanbul için tahliye planı! Büyük deprem sonrası vatandaşların gönderileceği iller belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 11:01
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 11:06

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem telaşa neden oldu. Megaknet şiddetli depremin ardından gece boyu da sallandı. Büyük depremin ardından 180'i aşkın deprem meydana geldi. Vatandaşlar büyük panik yaşarken İstanbul için planlanan tahliye senaryoları da yeniden gündem oldu. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda İstanbul Valiliği, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı ve diğer kamu kurumlarının katkısıyla detaylı bir deprem eylem planı oluşturuldu.

İstanbul için tahliye planı! Büyük deprem sonrası vatandaşların gönderileceği iller belli oldu

23 TAHLİYE ALANI OLUŞTURULDU

Tahliye planı kapsamında yüz binlerce vatandaşın şehirden ayrılması öngörülüyor. Bunun için 23 tahliye alanı oluşturuldu. Deniz yoluyla yapılacak tahliyelerde Sirkeci Feribot İskelesi, Yenikapı Deniz Otobüs Terminali, Pendik Hızlı Feribot İskelesi, İstinye İskelesi, Harem Feribot İskelesi ve Zeytinburnu Zeyport Limanı devrede olacak. Şehir Hatları vapurları, deniz otobüsleri, Kıyı Emniyeti araçları ve Sahil Güvenlik’e bağlı deniz unsurları, bu noktalardan vatandaşların tahliyesini sağlayacak.

TAHLİYEDE ÜÇ ÖNEMLİ NOKTA

Demiryolu üzerinden tahliyeler için üç önemli nokta belirlendi: Yeşilköy, Halkalı ve Tuzla Tren İstasyonları. Karayolu tahliyelerinde ise Esenler, Alibeyköy, Samandıra ve Harem Otogarları tahliye çıkış merkezleri olarak kullanılacak. Vatandaşlar bu alanlara ring seferleriyle taşınacak.

İstanbul için tahliye planı! Büyük deprem sonrası vatandaşların gönderileceği iller belli oldu

Tahliye sürecine havayolu da dahil edildi. İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı tahliyelerde aktif rol üstlenecek. Bu sayede şehirden çıkmak isteyen vatandaşlara tüm ulaşım seçenekleri sunulmuş olacak. Tahliyede öncelik sırasına göre; engelli bireyler, yaşlılar, çocuklar ve kadınlar ilk olarak tahliye edilecek. Yerel yönetimler ve güvenlik birimleri vatandaşlara tahliye sürecinde rehberlik edecek.

DEPREMZEDELERİN GÖNDERİLECEĞİ İLLER

Depremzedelerin geçici olarak yerleştirileceği iller iki ana grupta sınıflandırıldı. İlk grup; Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Denizli, Samsun ve Kayseri illerinden oluşuyor. İkinci grup ise ihtiyaç halinde devreye alınacak Adana, Gaziantep, Malatya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum ve Erzincan’ı kapsıyor.

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