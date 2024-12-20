İstanbul kar bekliyor! Tarih verildi, havalimanları teyakkuza geçti

20 Aralık 2024 20:25 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 20:32

İstanbul'da kış soğuğu kendisini hissettirdi. Bugünlerde güneş kendini yer yer gösterse de kar yağışı için tarih verildi. Meteoroloji yetkilileri havalimanlarına uyarıları gönderirken yetkililer de teyakkuza geçti. İşte İstanbul için beklenen kar yağışı tarihi…

Türkiye genelinde soğuk hava etkisini artırmaya devam ediyor. Özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar yoğun yağışlarla mücadele ediyor. Ülkenin en kalabalık kenti olan İstanbul'da bu hafta sonu sağanak yağış bekleniyor. Bugün gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayacak yağışların, hafta sonu boyunca devam edeceği ve pazartesi gününe kadar süreceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Yağışlı havanın gelişiyle birlikte İstanbul'da yaşayan milyonlarca kişi kar yağışının ne zaman başlayacağını merak edildi. İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorunun cevabı, İstanbul Havalimanı’nda yapılan kış hazırlıkları toplantısında açıklandı. Toplantıda, İstanbul’da kar yağışının beklendiği tarihlere dair önemli bilgiler yer aldı.

HAVALİMANLARI TEYAKKUZDA!

Havalimanının Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, İstanbul Havalimanı’nda Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün dört ayrı istasyonu olduğunu, buralardan anbean hava durumu bilgisini alabildiklerini belirtti.

"UMARIM FIRTINALI KAR YAĞIŞI OLMAZ"

Büyükkaytan, "Bu sene kışın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ümit ederiz ki fırtına şeklinde olan kar yağışı yaşamayız." dedi.

KAR İSTANBUL'A GELİYOR!

Meteorolojiyle gerçekleştirilen görüşmelerde, 15 Ocak'a kadar kar yağışının olmayacağının vurgulandığını belirten Büyükkaytan, bu tarihten sonra İstanbul için kar yağışı ihtimalinin rapor edildiğini ifade etti.

HAVA FORUM DA DUYURMUŞTU!

İstanbullu yaklaşık 2 yıldır kara hasret kalmışken Hava Forum adlı X hesabı da İstanbul için kar yağışının gerçekleşeceği tarihi duyurmuştu.

"O sene bu sene" başlığıyla duyurulan haberde; "Çalıştırdığımız simülasyonlara ve yaptığımız analizlere göre bu kış Ocak, Şubat, Mart aylarında İstanbul'da en az bir ya da iki kere tüm megakenti bembeyaz edebilecek, halk arasında sağlam olarak tabir edilen kar yağışlı hava dalgaları bekliyoruz..." denilmişti.