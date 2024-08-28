İstanbul karanlığa büründü, sağanak yağış aniden bastırdı! Süper hücre oluştu
AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlerdir yapılan uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli yağış başladı. Yağıştan önce İstanbul'da süper hücre oluştu. İşte İstanbul'un üzerinde 7 kilometre kalınlığında oluşan bulutlar...
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve AKOM günlerdir İstanbul için sağanak uyarısı yaptı. Peş peşe gelen uyarılarından ardından İstanbul'da şiddetli sağanak başladı.
Sabah saatlerine güneşli başlayan İstanbul'da sağanak aniden bastırdı. Avrupa Yakası'nda başlayan yağış bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak şeklinde etkili oldu.
Yağış başlamadan önce İstanbul'da süper hücre oluştu. Sel, fırtına ve dolu yağışlarına neden olan hava olayı için uyarılarda bulunuldu.
İstanbul'un üzerinde 7 kilometre kalınlığında bulut oluşurken bazı ilçeler karanlığa büründü.
SÜPER HÜCRE NEDİR?
Süper hücre, atmosferin yukarı seviyelerindeki açısal rüzgâr yön değişiminin fazla olduğu aşırı termodinamik kararsızlığa bağlı olarak dikey rüzgârların fazla olduğu bölgelerde ortaya olan kuvvetli bir oraj biçimidir.
Süper hücreli fırtınaların içinde rüzgârın hızı ve yönü yüksekliğe bağlı olarak değişir. Bunun sonucunda kuvvetli bir şekilde dönen, yukarı yönlü bir sıcak hava akımı oluşur. Bu yapılara mezosiklon adı verilir. Soğuk hava ise aşağı yönlü hava akımını meydana getirir. Hortumlar genellikle mezosiklonların içinde oluşur. Ancak bu her mezosiklonun hortum oluşturacağı anlamına gelmez.
Zaman zaman tehlikeli sonuçları olabilen bu fırtınalar hortumlara, golf topu büyüklüğünde dolu yağışlarına, aşağı yönlü hava patlamalarına ya da şiddetli yağmurlara neden olabilir. Süper hücreli fırtınalar genellikle birkaç saat içinde etkinliğini kaybeder.