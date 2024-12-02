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İstanbul Maltepe'de feci kaza! Yol trafiğe kapatıldı: Ölü ve yaralılar var

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
02 Aralık 2024 12:27 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 13:53

Son dakika haberi: Maltepe E-5 Karayolu Ankara istikametinde seyir halindeki bir minibüs yan yattı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

İstanbulMaltepe​'de öğle saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. E-5​ kara yolu Ankara istikametinde yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda bir minibüs bariyerlere çarparak yan yattı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

İstanbul Maltepe'de feci kaza! Yol trafiğe kapatıldı: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyir halindeki midibüs, yağmur​ nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İstanbul Maltepe'de feci kaza! Yol trafiğe kapatıldı: Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

1 ÖLÜ, 7 YARALI VAR

Kazada 45 yaşındaki minibüs şoförü Şenol Vatansever hayatını kaybetti. Minibüste yolcu olarak bulunan 4’ü çocuk 7 kişilik Afgan uyruklu aile yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden minibüs şoförü Şenol Vatansever’in cenazesi ise Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.

İstanbul Maltepe'de feci kaza! Yol trafiğe kapatıldı: Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Maltepe mevkisi trafiğe kapatıldı. Devrilen minibüsün yoldan kaldırılmasıyla birlikte ulaşım normale döndü. Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı.

İstanbul Maltepe'de feci kaza! Yol trafiğe kapatıldı: Ölü ve yaralılar var - 3. Resim

YAĞMUR NEDENİYLE TRAFİK KİLİTLENMİŞTİ

Öte yandan İstanbul'da etkili olan yağmur, trafikte uzun araç kuyruklarına neden oldu. Sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken Ankara istikametinde Göztepe ile Maltepe arasında bazı noktalarda araçlar güçlükle ilerledi. Sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 90'a dayandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
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