İstanbul Maratonu'na katılım yüzde 25 arttı!

03 Kasım 2024 08:34 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 08:44

Spor İstanbul tarafından organize edilen İstanbul Maratonu bugün 46. defa düzenlenecek. 42K, 15K, Kurumsal Koşu ve Halk Koşusu gibi farklı parkurların olacağı maratonda 40 bin katılımcı ter dökecek.

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde yer alan maraton​, 46. kez gerçekleştirilecek.

Anadolu yakasından başlayacak ve Avrupa yakasında son bulacak organizasyon, maraton (42,195 kilometre), 15 kilometre koşu, 8 kilometrelik kurumsal koşu ve 8 kilometrelik halk koşusu kategorilerinde yapılacak.

42 kilometre kategorisinde 5 bin 500 ve 15 kilometre kategorisinde 12 bin olmak üzere toplam 17 bin 500 çipli sporcu yarışta yer alacak. Kurumsal ile halk koşusu kategorilerinde ise 23 bin koşucuyla beraber tüm kategorilerde toplamda 40 binin üzerinde sporcu organizasyonda mücadele edecek.

İstanbul​ Maratonu'na 30’u erkek, 14’ü de kadın olmak üzere, 4 farklı kıtadan toplam 44 elit atlet katılacak. Bu atletler arasında biri kadın 7’si erkek 8 elit Türk atlet de bulunuyor.

Maratonda, 2:05'in altında derecelere sahip Kenyalı Kenneth Kiprop Kipkemoi ve Etiyopyalı Abebe Negewo da koşacak. World Athletics tarafından "Altın Atletler" kategorinde değerlendirilen Faslı Mohcin Outalha da maratonda mücadele edecek.

Kadınlarda kariyerinde bir dünya maraton üçüncülüğü, bir Boston Maratonu şampiyonluğu ve dört majör maraton kürsüsü bulunan Kenyalı Sharon Jemutai Cherop, İstanbul Maratonu'nda yarışacak. Cherop, Nisan ayında Hannover Maratonu’nu ikinci bitirdi. Kişisel en iyi derecesi 2:22:36 olan Etiyopyalı Sintayehu Lewetegn ise kağıt üzerinde parkura çıkacak en hızlı kadın atlet olacak.

"İSTANBULLULARI MARATONA DAVET EDİYORUM"

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, İstanbul Maratonu’na bütün İstanbulluları davet etti. Onur “Bir önceki seneye göre katılımcı sayısında yüzde 20-25 civarında bir artış var. 5.500 maratoncu kaydı var. Sabah 8.30 itibarıyla yarışlar başlayacak. Barbaros Bulvarı, Dolmabahçe, Galata Köprüsü, Sultanahmet civarı bütün gün boyunca maratonun keyfini yaşayabilecekleri, sporcuları görebilecekleri, şehrin tadını çıkarabilecekleri bir yer olacak. İstanbulluları, daha önemli bir şeyleri yoksa yarın parkura davet ediyorum” dedi.

TRAMVAY SEFERLERİ 17'YE KADAR İPTAL

Maraton sebebiyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’ndaki seferler, 07.00-17.00 saatler arasında Beyazıt-Bağcılar arasında yapılacak.

46. İstanbul Maratonu için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak.

Avrupa Yakası'nda saat 03.00'ten itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan tüm yollar, saat 06.00'dan itibaren ise Galata Köprüsü iki yönlü trafiğe kapatılacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 14.00'te, tüm parkur ise saat 15.30'da yeniden trafiğe açılacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne alternatif olarak Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri kullanılabilecek​​​​​​​.