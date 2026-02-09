Menü Kapat
İstanbul merkezli 16 ilde dolandırıcılık operasyonunda 40 tutuklama

Sosyal medya üzerinden "yüksek kazanç" vaadiyle vatandaşları tuzağa düşüren ve yaklaşık 150 milyon liralık vurgun yapanlar için İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 51 şüpheliden 40'ı hakkında tutuklama kararı çıktı.

İstanbul merkezli 16 ilde dolandırıcılık operasyonunda 40 tutuklama
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.02.2026
saat ikonu 20:16
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
saat ikonu 20:34

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Türkiye genelindeki olaylarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 51 şüpheliden 40'ı için tutuklama kararı geldi.

INSTRAGRAM'DAN "YÜKSEK KAZANÇ" VAADİYLE DOLANDIRDILAR

Soruşturmada bazı şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kurulan suç örgütüne üye olmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları çerçevesinde Instagram'da kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtarak, yatırım vaadiyle reklam paylaşımları yaptığı ve vatandaşlara borsada bulunan şirketlerin hisselerinden günlük alım satım yaparak kısa süre içinde sermayenin 5 katı kadar kar vaat ettiği tespit edildi.

İstanbul merkezli 16 ilde dolandırıcılık operasyonunda 40 tutuklama

TELEFONLARA SÖZDE YATIRIM UYGULAMASI YÜKLEDİLER

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, kişilerin cep telefonlarına "IN.Pro" adlı yatırım uygulamasını yükleyerek temin ettikleri paraları kurmuş oldukları paravan şirketlerin banka hesaplarına yatırttıkları, ayrıca şirket hesaplarına gelen paraları ikinci veya üçüncü banka hesaplarına aktarıp, kripto platformuna göndererek takibini imkansız hale getirdikleri belirlendi.

YAKLAŞIK 150 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK

Soruşturma çerçevesinde benzer yöntemlerle Y.G. isimli şahsın 102 milyon 246 bin 80 lira, A.Y. isimli şahsın 2 milyon 860 bin lira, M.E.K. isimli şahsın 4 milyon 855 lira, H.K. isimli şahsın 3 milyon lira, U.S.K. isimli şahsın 3 milyon 489 bin lira olmak üzere 5 kişinin toplam 115 milyon 595 bin 965 lira dolandırıldığı, ayrıca H.D. isimli şahsın 12 bin dolar, H.Ö. isimli şahsın 1 milyon 392 bin lira, K.T. isimli şahsın 1 milyon 289 bin lira ile yaklaşık 97 bin 643 dolar, A.S. isimli şahsın 223 bin lira dolandırıldığı belirlendi.

Olaya ilişkin ilk aşamada 37 şüpheli şirket ile 64 şüpheli şahıs belirlenirken, devamında 50 paravan şirket ile bu şirketlerin yetkilisi olarak 42 şüpheli şahıs, paranın aklamasına aracılık eden 3 kuyumcu şirketi, banka veya kripto hesaplarını kullandıran 45 şahıs, TAPE kayıtlarından tespit edilen 20 şahıs ve 'IP/PORT' çalışması neticesinde 4 şahıs olmak üzere 114 ve 40 şüpheli şahısla toplam 154 şüpheli tespit edildi.

İstanbul merkezli 16 ilde dolandırıcılık operasyonunda 40 tutuklama

51 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Tespit edilen 154 şüpheliden 44'ünün cezaevinde olduğu belirlenirken, diğer şüphelilere yönelik İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon'da operasyon düzenlendi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucu 51 şüpheli gözaltına alındı.

40'I HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Gözaltına alındıktan sonra emniyette ve ardından savcılıkta ifade veren şüphelilerden 40'ı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

