İstanbul merkezli 3 ilde teröre finans operasyonu

Türk güvenlik güçleri terör örgütüne finans sağlanmasının önüne geçmek için İstanbul başta olmak üzere Ankara ve Malatya’da 5 Mayıs’ta eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma çerçevesinde 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri baskın düzenledi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyon neticesinde İstanbul ve Malatya’da 9 şüpheli gözaltına alındı.

6 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6’sı ‘terörizmin kanuna muhalefet’ suçundan tutuklama talebiyle 1’i ‘yurt dışı çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Şüphelilerin Sulh Ceza Hakimliği’nde işlemleri sürerken, 2 şüpheli, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Firari durumda olan şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

