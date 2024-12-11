İstanbul merkezli 4 ilde 'change' araç operasyonu: Gözaltılar var

11 Aralık 2024 10:15 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 10:18

Kaza, deprem, yangın gibi sebeplerle kullanılamaz duruma gelen araçların fabrikasyon bilgilerini yasa dışı şekilde başka araçlara uyarlayarak change işlemi yaparak dolandırıcılık faaliyetinde bulunan şüphelilere operasyon düzenlendi. 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, resmi belgede sahtecilik​, nitelikli dolandırıcılık​ ve 5607 SKM” suçları ile çalıntı ve change araçların ele geçirilmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarına devam ediyor.

'CHANGE' İŞLEMİYLE DOLANDIRICILIK

Bu kapsamda Türkiye ve İstanbul genelinde piyasadan temin edilen veya yurt dışından getirilen araçlara; kaza, deprem ve yangın gibi sebeplerden kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon bilgilerini uyarlanarak change işlemi yapıldığı belirlendi. Şüphelilerin change yaptıkları araçları üçüncü şahıslara satarak dolandırdıkları ve haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bolu ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda ele geçirilen 31 araçtan 6'sının çalıntı, 19'unun yurtdışı menşeili, 5'inin hacizli, 1'inin ise menşeinin belli olmadığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.