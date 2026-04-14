Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde tefecilere yönelik operasyon başlatıldı.

HABERİN ÖZETİ İstanbul merkezli 7 ilde tefecilere operasyon: 36 gözaltı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Örgüt Kurmak, Yönetmek, Üye Olmak ve Tefecilik' suçlarını işledikleri tespit edilen 36 şüpheliye yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Soruşturma kapsamında 36 şüphelinin yakalanması hedefleniyor. Operasyon İstanbul, Muğla, Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Siirt ve Bitlis illerinde gerçekleştiriliyor. Toplam 49 adreste eş zamanlı arama yapılmasına karar verildi. Suça konu delillere ve eşyalara el konulması planlanıyor. Şüphelilerin gözaltına alınarak savcılıkta hazır edilmesi talimatı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, çek kırdırmak suretiyle faiz karşılığı borç para verilerek tefecilik faaliyetinde bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından kimlik ve adreslerini belirledikleri şüphelilerin yakalanması için İstanbul, İzmir, Siirt, Balıkesir, Bitlis, Muğla ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

36 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Soruşturma kapsamında 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 34 zanlı yakalanırken, adreslerdeki aramalarda 10 bin dolar, çok sayıda çek ve senet ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Bașsavcılığımız Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında 'Örgüt Kurmak, Yönetmek, Üye Olmak ve Tefecilik' suçlarını işledikleri tespit edilen 36 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul, Muğla, Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Siirt ve Bitlis illerinde tespit edilen toplam 49 adreste 14 Nisan 2026 günü eş zamanlı arama yapılmasına, suça konu delillere ve eşyalara el konulmasına, şüphelilerin gözaltına alınarak Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmesine yönelik Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir."

https://x.com/BakirkoyCBS/status/2043919063877836962