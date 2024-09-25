İstanbul polisi harekete geçti: 3 ilçe, 40 noktada denetim!

25 Eylül 2024 01:16 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 01:20

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy, Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinde 40 ayrı noktada "Genel Asayiş Uygulaması" denetimi gerçekleştirdi. Denetime helikopterle havadan destek verildi.

İstanbul​ Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler çok sayıda noktada gün boyunca asayiş denetimlerinde bulundu.

HAVADAN DESTEK VERİLDİ

Suçun ve asayiş olaylarının önlenmesini ve kamu düzeninin sağlanmasını amaçlayan uygulamaya polis​ helikopteri de havadan destek verdi.

Geniş çaplı yürütülen uygulamada, Yunus ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de görev aldı. Çok sayıda noktada uygulama yapan ekiplerce, şüpheli araç ve motosikletler kontrol edildi. Denetimlerde sürücüler ile çevredeki diğer kişilere Genel Bilgi Toplama (GBT) işlemi yapıldı.

Gece saatlerinde de devam edecek asayiş uygulamasının düzenli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.