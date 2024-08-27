İstanbul sağanağa teslim! Sokaklar göle döndü, hayat felç oldu
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Ağustos 2024 11:31 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 11:33
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyardığı sağanak yağış İstanbul'da etkisin gösterdi. Megakentte sokaklar göle döndü. Vatandaşların yaşadığı zor anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) günler öncesinden İstanbul için sağanak yağış uyarısı yapmıştı. MGM'nin uyardığı sağanak yağış öğle saatlerine doğru etkisini gösterdi.
SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ
Avrupa yakasında etkili olan sağanak yağış sonrası sokaklar göle döndü. Hayatın felç olduğu megakentte, sağanak yağış nedenle bazı vatandaşlara zor anlar yaşadı.
Öte yandan, etkili olan sağanak yağış nedeniyle E5 Karayolu'nda oluşan su birikintileri nedeniyle de sürücüler güçlükle ilerledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı