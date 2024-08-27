İstanbul sağanağa teslim! Sokaklar göle döndü, hayat felç oldu

27 Ağustos 2024 11:31 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 11:33

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! İstanbul için sarı kodlu uyarı: Çok kuvvetli yağacak

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! İstanbul için sarı kodlu uyarı: Çok kuvvetli yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) günler öncesinden İstanbul için sağanak yağış uyarısı yapmıştı. MGM'nin uyardığı sağanak yağış öğle saatlerine doğru etkisini gösterdi.

SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Avrupa yakasında etkili olan sağanak yağış sonrası sokaklar göle döndü. Hayatın felç olduğu megakentte, sağanak yağış nedenle bazı vatandaşlara zor anlar yaşadı.

Öte yandan, etkili olan sağanak yağış nedeniyle E5 Karayolu'nda oluşan su birikintileri nedeniyle de sürücüler güçlükle ilerledi.