İstanbul sahilinde esrarengiz cisim alarmı! Yürüyüş yapan insanlar fark etti

08 Aralık 2024 17:50 - Güncelleme : 08 Aralık 2024 17:56

İstanbul Arnavutköy’deki Karaburun Sahili’nde sabah saatlerinde kıyıya vuran büyük bir cisim, vatandaşlar arasında merak uyandırdı.

İstanbul Arnavutköy’de bulunan Karaburun Sahili’nde kıyıya vuran büyük bir cisim, sabah saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşların dikkatini çekti. Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler, jandarma ekiplerini harekete geçirdi.

Olay yerine gelen sahil güvenlik ve jandarma ekipleri, yaptıkları ilk incelemede cismin savaş toplarının uçlarında kullanılan ve patlayıcı etkisi bulunmayan bir tapa olduğunu tespit etti. Herhangi bir tehlike oluşturmadığı belirlenen cisim, detaylı inceleme yapılmak üzere ekipler tarafından güvenli bir şekilde bölgeden alındı.

UKRAYNA SAVAŞINDAN GELMİŞ OLABİLİR

Yetkililer, cismin menşeini henüz belirleyemezken, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın kalıntısı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Cismin Rusya’dan sürüklenerek Karadeniz’e ulaştığı tahmin ediliyor.

Detaylı inceleme ve araştırmaların devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.