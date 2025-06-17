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 | Suat Vilgen

İstanbul sakinlerine kötü haber! 12 saat su yok... İşte sebebi ve etkilenecek bölgeler

İSKİ’den yapılan açıklamaya göre, Beylikdüzü Terfi Merkezi ve Yakuplu-Kavaklı isale hattında yürütülecek çalışmalar nedeniyle İstanbul’un üç ilçesinde su kesintisi yaşanacak. 18 Haziran Salı günü sabah 10.00'dan gece 22.00’ye kadar bazı mahallelere su verilemeyecek.

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İstanbul sakinlerine kötü haber! 12 saat su yok... İşte sebebi ve etkilenecek bölgeler
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.06.2025
saat ikonu 14:13
|
GÜNCELLEME:
17.06.2025
saat ikonu 14:13

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin batı yakasında yaşayanları yakından ilgilendiren bir duyuru yaptı. Beylikdüzü Terfi Merkezi ile Yakuplu-Kavaklı ana isale hattında yapılacak bakım, onarım ve montaj çalışmaları nedeniyle, 18 Haziran Salı günü saat 10.00 ile 22.00 arasında toplam 12 saatlik su kesintisi uygulanacak.

İstanbul sakinlerine kötü haber! 12 saat su yok... İşte sebebi ve etkilenecek bölgeler

HANGİ MAHALLELER ETKİLENECEK?

Çalışmalar süresince su verilemeyecek mahalleler şöyle:

  • Büyükçekmece: Çakmaklı, Alkent 2000, 19 Mayıs (bir kısmı), Cumhuriyet, Karaağaç, Pınartepe, Atatürk ve Fatih
  • Esenyurt: Barbaros Hayrettin Paşa, Cumhuriyet, Gökevler, Mevlana, Piri Reis
  • Beylikdüzü: Adnan Kahveci, Büyükşehir, Marmara, Kavaklı, Sahil, Cumhuriyet
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"TEDBİRLİ OLUN" UYARISI

Yetkililer, vatandaşlardan su kesintisine karşı tedbirli olmalarını ve ihtiyaçlarını önceden karşılamalarını istedi. Kesintinin ardından şebekenin tekrar devreye alınmasıyla birlikte suyun kademeli olarak verileceği belirtildi.

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