İstanbul sakinlerine kötü haber! 12 saat su yok... İşte sebebi ve etkilenecek bölgeler

İSKİ’den yapılan açıklamaya göre, Beylikdüzü Terfi Merkezi ve Yakuplu-Kavaklı isale hattında yürütülecek çalışmalar nedeniyle İstanbul’un üç ilçesinde su kesintisi yaşanacak. 18 Haziran Salı günü sabah 10.00'dan gece 22.00’ye kadar bazı mahallelere su verilemeyecek.