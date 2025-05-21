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 | Bengül Arıca

İstanbul sallandı! Korkutan depremle ilgili Prof. Dr. Osman Bektaş'tan açıklama geldi

Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında gece saatlerinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’un birçok ilçesinde hissedildi. Prof. Dr. Osman Bektaş'tan korkutan depremle ilgili açıklama geldi. Meydana gelen sarsıntının 6.2 büyüklüğündeki depremin artçısı olduğu belirten Bektaş "Korkulacak bir durum yok" dedi.

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İstanbul sallandı! Korkutan depremle ilgili Prof. Dr. Osman Bektaş'tan açıklama geldi
KAYNAK:
Bengül Arıca
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 07:43
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 07:50

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. İstanbul'da 23 Nisan'da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin artçıları sürüyor. Dün gece saat 23.36 sıralarında Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.16 km olarak açıklanırken vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

https://x.com/DepremDairesi/status/1924928896677384519

Yaşanan sarsıntı sonrası Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş korkulacak bir durum olmadığını belirterek sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMİN ARTÇISI"

Bektaş "22 Nisan M6,2 depremin artçısıdır. Orta Marmara Çukurundan Kumburgaz Çukuru ve İstanbul'a doğru depremsellik ve creep derinliği sığlaştığından M6,2 depremi Büyük Çekmece önlerinde durdurulmuştur. Korkulacak bir durum yok.

İstanbul sallandı! Korkutan depremle ilgili Prof. Dr. Osman Bektaş'tan açıklama geldi

ÇEKMECEDEN GEÇEN SİSMİK KESİT NE SÖYLÜYOR ?

1- 1912 M7,4 depremi altındaki fayın derin creep ve akma zonu ile birlikte depremsellik Çekmeceye doğru sığlaşmaktadır (Uchida,di.2019).
2- Kabuğun en ince ve deformasyon gerilmelerinin de en az olduğu Çekmece'de 6,2 depremi durmuştur." ifadelerini kullandı.

https://x.com/profobektas/status/1924965304980934956

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