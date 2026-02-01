Menü Kapat
Editor
Editor
 Onur Kaya

İstanbul-Tahran seferini yapan uçak acil koduyla Ankara'ya indi

Son dakika haberi: İstanbul-Tahran seferini yapan, gece yarısı güvenlik endişeleri gerekçesiyle geri döndü. Uçak acil koduyla Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

İstanbul-Tahran seferini yapan uçak acil koduyla Ankara'ya indi
Haber Merkezi
01.02.2026
05:36
01.02.2026
06:11

ABD ile İran arasındaki tansiyon giderek tırmanırken, ABD ordusu tarafından bugün yapılabileceği öne sürülen saldırılara ilişkin tehditler havacılık alanında da etkisini göstermeye başladı.

İSTANBUL-TAHRAN SEFERİNİ YAPAN UÇAK GERİ DÖNDÜ

İstanbul'dan İran'ın başkenti Tahran'a hareket eden bir yolcu uçağı, güvenlik endişeleri nedeniyle acil koduyla Ankara Esenboğa Havalimanı'na döndü.

AJET UÇAĞI ACİL KOD PAYLAŞTI

Hava Sosyal Medya'da yer alan bilgilere göre; AJet’in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan TC-LAK tescilli Boeing 737 MAX 8 tipi uçağı, Tahran'a gitmek üzereyken geri döndü. 7700 kodunu paylaşan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

Uçağın pilotlarının neden acil durum deklare ettiği ise henüz öğrenilemedi.

İstanbul-Tahran seferini yapan uçak acil koduyla Ankara'ya indi

7700 ACİL KODU NEDİR?

7700 kodu başlı başına acil durumun büyüklüğünü belirtmez. 7700 kodu yer aldığında bunun anlamı anormal durum yaşandığına işarettir. Ancak direkt olarak bu kod durumun ne derece acil olduğuna veya soruna dair bilgi vermez. Burada asıl amaç hava trafik kontrolörlerine anormal bir durumun yaşandığını bildirmek ve gerekiyorsa yardımların sağlanması, önceliklerin verilmesini sağlamaktır.

İlgili Haber
İran'da peş peşe 2 patlama! Suikast iddiası: Can kayıpları ve yaralılar var
#Gündem
