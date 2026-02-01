İstanbul-Tahran seferini yapan uçak acil koduyla Ankara'ya indi

ABD ile İran arasındaki tansiyon giderek tırmanırken, ABD ordusu tarafından bugün yapılabileceği öne sürülen saldırılara ilişkin tehditler havacılık alanında da etkisini göstermeye başladı.

İSTANBUL-TAHRAN SEFERİNİ YAPAN UÇAK GERİ DÖNDÜ

İstanbul'dan İran'ın başkenti Tahran'a hareket eden bir yolcu uçağı, güvenlik endişeleri nedeniyle acil koduyla Ankara Esenboğa Havalimanı'na döndü.

AJET UÇAĞI ACİL KOD PAYLAŞTI

Hava Sosyal Medya'da yer alan bilgilere göre; AJet’in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan TC-LAK tescilli Boeing 737 MAX 8 tipi uçağı, Tahran'a gitmek üzereyken geri döndü. 7700 kodunu paylaşan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

Uçağın pilotlarının neden acil durum deklare ettiği ise henüz öğrenilemedi.

7700 ACİL KODU NEDİR?

7700 kodu başlı başına acil durumun büyüklüğünü belirtmez. 7700 kodu yer aldığında bunun anlamı anormal durum yaşandığına işarettir. Ancak direkt olarak bu kod durumun ne derece acil olduğuna veya soruna dair bilgi vermez. Burada asıl amaç hava trafik kontrolörlerine anormal bir durumun yaşandığını bildirmek ve gerekiyorsa yardımların sağlanması, önceliklerin verilmesini sağlamaktır.