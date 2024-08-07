İstanbul TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Motosiklet kamyonete ok gibi saplandı

07 Ağustos 2024 09:20 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 09:25

Düzce'de kaza sonrası korkunç görüntü! Tır otomobilin üzerine devrilip silindir gibi ezdi

Düzce'de kaza sonrası korkunç görüntü! Tır otomobilin üzerine devrilip silindir gibi ezdi

Konya’da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var!

Konya’da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var!

İstanbul Küçükçekmece'de sabah erken saatlerde meydana gelen kazada; seyir halindeyken arıza ışığı yanan kamyonetin sürücüsü Yılmaz M., aracını emniyet şeridine çekti.

KAMYONETE OK GİBİ SAPLANDI

Kamyonet sürücüsü aracından inmeden saniyeler önce aynı yönde seyreden motosiklet sürücüsü, duran kamyonete arkadan çarptı. Feci kazada motosiklet kamyonete ok gibi saplandı.

Motosiklet sürücüsü başına aldığı darbe sonrası yola savruldu. Kazayı fark eden kamyonet sürücüsü Yılmaz M. durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri otoyolda önlem alırken, sağlık ekipleri yola de savrulan Ersin K.'ye ilk müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, motosiklet sürücüsü Ersin K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Talihsiz adamın cansız bedeni incelenmek üzere ambulansla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda bir şerit trafiğe kapatılırken, trafik yer yer durma noktasına geldi. Öte yandan kamyonet sürücüsünün ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.