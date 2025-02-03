İstanbul trafiği felç! Okul açıldı, yollar kilitlendi

03 Şubat 2025 08:13 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 08:16

İki haftalık ara tatilin sona ermesinin ardından okullar açıldı. Öğrencilerin servislerinin de yola çıkmasıyla sabah İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.

Yarın okullar yarım gün mü? 3 Şubat Pazartesi’nin neden yarım gün olduğu belli oldu

Yarın okullar yarım gün mü? 3 Şubat Pazartesi’nin neden yarım gün olduğu belli oldu

İki hafta süren sömestr tatilinin ardından milyonlarca öğrenci tekrar okullarına kavuştu. Ancak okulların yeniden açılması İstanbul'da bir süredir akan trafiği yine kilitledi. Okul servislerinin yollara birçok öğrencinin de toplu ulaşıma hücum etmesi sonrası Megakent'te trafik baz bölgelerde durma noktasına geldi.

2O MİLYON ÖĞRENCİ OKULUNA KOŞTU

Okulların açılmasıyla sabahın erken saatlerinde E-5 Karayolu'nda özellikle Halıcıoğlu mevki, Haliç Köprüsü ve Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. İBB verilerine göre İstanbul’da trafik yoğunluğu saat 07.30 sıralarında yüzde 55 olarak ölçüldü.

İlk ve orta öğretim kurumlarında okuyan yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 178 bin öğretmen, iki haftalık sömestir tatilinin ardından bugün ders başı yapacak.