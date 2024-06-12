İstanbul trafiği kilitlenecek! 3 binden fazla otobüs kontak kapatmaya hazırlanıyor

12 Haziran 2024 17:14 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 17:20

İstanbul'da özel halk otobüsü sahipleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nden ödemelerini alamadığı gerekçesiyle geçtiğimiz Mayıs ayında İBB’nin Saraçhane’de bulunan binası önünde toplanarak eylem yaparak ödemelerin acilen yapılmasını istemişti.

Yapılmayan ödemeler nedeniyle Özel Halk Otobüsü şoförleri Kurban Bayramı arifesinde yani 15 Haziranʼda gün boyu kontak kapatma kararı aldı.

"İBB SÖZÜNÜ TUTMADI"

Yaklaşık 5 aydır ödeme alamayan 3 bin 41 özel halk otobüsü sahibi arife günü İstanbul'da hizmet vermeyecek. Alınan kararı "İBB sözünü tutmadı" diyerek duyuran şoförler, borçlarını ödeyemez hale geldiklerini kişi başı İBB'den 1,5 milyon lira alacaklı olduklarını ifade ettiler.

"İBB ALACAKLARIMIZI ARTIK BİR DÜZENE KOYSUN"

Geçtiğimiz ayki eylemde kalabalık grup, Saraçhane'deki ofisin önünde uzun süre İBB’den yetkili birisini beklemiş, İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan mağdurların temsilcileri ile görüşmek istemişti.

Otobüs sahiplerini temsilen Özcan’a hitap eden Av. Erhan Günaydın, şu açıklamada bulunmuştu.

Bizim iki önemli problemimiz var. Birincisi ödemelerimizin garanti altına alınması. Araç başı 1.5 milyon TL alacağımız var. Artık araçlarımızı yürütemiyoruz. Şoför, tamirci, ev sahibi alacağını istiyor. Sürekli taciz altındayız. Aylık 450 bin TL alıyoruz. Ay sonu hesabımıza 250 bin TL yatılıyor. 200 bin TL içeride yatıyor. Paramız içeride enflasyonla eriyor. İBB alacaklarımızı artık bir düzene koysun.