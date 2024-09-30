İstanbul trafiğinde tehlikeli restleşme! Şerit değiştirip sürekli manevra yaptılar
İstanbul'un Sultangazi - Arnavutköy Yolu’nda trafikte tehlikeli anlar yaşandı. Yol verme yüzünden tartışan hafif ticari araç ile kamyonet sürücüsü trafikte restleşti. İki sürücü şerit değiştirerek birbirlerinin önüne manevra yaptı.
İstanbul’da hemen her saat trafiğin yoğun olduğu yollarda gerilimin dozu düşmüyor. Bu kez Sultangazi - Arnavutköy Yolu’nda trafikte bir olay yaşandı. Yol verme yüzünden tartışan hafif ticari araç ile kamyonet sürücüsü akan trafikte inatlaşmaya başladı.
ŞERİT DEĞİŞTİREREK MANEVRA YAPTILAR
Şerit değiştirerek birbirleri önüne manevralar yapan araç sürücüleri hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer araçlarda bulunan vatandaşların canlarını tehlikeye attı. Tehlikeli inatlaşma başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde sürücülerin, araçları birbirlerinin üzerine manevra yaparak hızla şeritler değiştirdiği görüldü.