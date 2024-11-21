İstanbul trafiğini fırtına vurdu! Yoğunluk yüzde 89'a kadar ulaştı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), sarı kod verip lodos ve kuvvetli sağanak uyarısında bulunduğu İstanbul'da ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Ketin ana arterlerinde ve ara yollarında trafik yoğunluğu meydana geldi. Mesai saatinin bitmesine saatler varken İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre, kentte trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı.
İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, kentte saat 16.45 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı.
Yoğunluk Avrupa Yakası yüzde 83, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 80 olarak ölçüldü. Kentte ara ara etkili olan yağışın ardından yollarda su birikintileri oluştu.
TRAFİK KÜÇÜKÇEKMECE'DEN MECİDİYEKÖY'E UZANIYOR
Avcılar'da kuvvetli yağış nedeniyle rögar kapakları tıkanırken caddelerde sürücüler zorlukla ilerledi. D-100 kara yolunda Küçükçekmece'den başlayan trafik yoğunluğu, Yenibosna, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy'e kadar devam etti.
YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
D-100 kara yolu Kartal mevkiinde ve Sultanbeyli-Sancaktepe TEM Otoyolu'nda araçlar trafikte güçlükle seyretti. Sancaktepe Atayolu Caddesi'nde ise şiddetli yağışla birlikte rögarlardan taşan su yollara yayıldı.