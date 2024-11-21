İstanbul trafiğini fırtına vurdu! Yoğunluk yüzde 89'a kadar ulaştı

21 Kasım 2024 17:25 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 18:24

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), sarı kod verip lodos ve kuvvetli sağanak uyarısında bulunduğu İstanbul'da ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Ketin ana arterlerinde ve ara yollarında trafik yoğunluğu meydana geldi. Mesai saatinin bitmesine saatler varken İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre, kentte trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı.