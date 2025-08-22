Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Bengül Arıca

İstanbul Valiliği duyurdu! Bu yollar 2 gün trafiğe kapalı olacak

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ve provaları nedeniyle 24 Ağustos Pazar ve 30 Ağustos Cumartesi günleri Adnan Menderes Bulvarı ve çevresindeki yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. İşte kapalı yollar ve alternatif güzergâhlar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul Valiliği duyurdu! Bu yollar 2 gün trafiğe kapalı olacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 11:41
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 11:46

Valiliği, provaları ve töreni nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 24 Ağustos 2025 Pazar günü provalar ve 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü resmi törenler için (Vatan Caddesi) ve çevresindeki birçok cadde ve sokak, saat 05.45’ten itibaren program bitimine kadar araç trafiğine kapalı olacak.

İstanbul Valiliği duyurdu! Bu yollar 2 gün trafiğe kapalı olacak

İŞTE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak
D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi)
Girişleri
10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes
Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri
Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar
Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım
Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım
Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçi’nden) Vatan Caddesi’ne katılım

İstanbul Valiliği duyurdu! Bu yollar 2 gün trafiğe kapalı olacak

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

Sürücüler, Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu’nu alternatif olarak kullanabilecek. Valilik, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için belirtilen tarih ve saatlerde alternatif güzergâhları tercih etmesini ve planlamalarını buna göre yapmasını önerdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının coşkuyla gerçekleşmesi için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığı belirtilirken, tören programına ilişkin detayların daha sonra paylaşılacağı ifade edildi.

https://x.com/TC_istanbul/status/1958801751940759834

ETİKETLER
#istanbul
#trafik
#30 Ağustos Zafer Bayramı
#Adnan Menderes Bulvarı
#trafik kapanışı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.