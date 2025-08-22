İstanbul Valiliği duyurdu! Bu yollar 2 gün trafiğe kapalı olacak

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı provaları ve töreni nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 24 Ağustos 2025 Pazar günü provalar ve 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü resmi törenler için Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve çevresindeki birçok cadde ve sokak, saat 05.45’ten itibaren program bitimine kadar araç trafiğine kapalı olacak.
Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak
D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi)
Girişleri
10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes
Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri
Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar
Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım
Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım
Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçi’nden) Vatan Caddesi’ne katılım
Sürücüler, Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu’nu alternatif olarak kullanabilecek. Valilik, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için belirtilen tarih ve saatlerde alternatif güzergâhları tercih etmesini ve trafik planlamalarını buna göre yapmasını önerdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının coşkuyla gerçekleşmesi için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığı belirtilirken, tören programına ilişkin detayların daha sonra paylaşılacağı ifade edildi.