İstanbul Valiliği duyurdu! Bu yollar 2 gün trafiğe kapalı olacak

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı provaları ve töreni nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 24 Ağustos 2025 Pazar günü provalar ve 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü resmi törenler için Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve çevresindeki birçok cadde ve sokak, saat 05.45’ten itibaren program bitimine kadar araç trafiğine kapalı olacak.

İŞTE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak

D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi)

Girişleri

10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes

Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri

Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar

Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım

Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım

Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçi’nden) Vatan Caddesi’ne katılım

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

Sürücüler, Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu’nu alternatif olarak kullanabilecek. Valilik, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için belirtilen tarih ve saatlerde alternatif güzergâhları tercih etmesini ve trafik planlamalarını buna göre yapmasını önerdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının coşkuyla gerçekleşmesi için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığı belirtilirken, tören programına ilişkin detayların daha sonra paylaşılacağı ifade edildi.

