İstanbul Valiliği duyurdu: Bu yollar trafiğe kapanacak! Bayram için yola çıkacaklar dikkat!

Maltepe’de bugün düzenlenecek miting nedeniyle sahil yolunda kilometrelerce alan trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği kapalı yolları açıkladı. Ramazan Bayramı tatili için yola çıkmak isteyenlerin alternatif yollara dikkat etmesi gerekiyor.

İstanbul Valiliği, 29 Mart Cumartesi günü Maltepe’de düzenlenecek miting nedeniyle bazı yolların bugün sabah saat 07.00’den itibaren trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Turgut Özal Bulvarı’nın (Maltepe-Kartal Sahil Yolu) Küçükyalı’daki Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal’daki Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan bölümü ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar araç trafiğine kapatıldı.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına alternatif güzergah olarak D-100 kara yolu ve Maltepe Bağdat Caddesi önerildi. Kapanan yolların ne zaman açılacağına ilişkin bilgi verilmezken, tedbirlerin miting sona erene kadar süreceği belirtildi.