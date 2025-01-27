İstanbul Valiliği'nden cuma namazı genelgesi: Kamu kurumlarına yazı gönderildi

27 Ocak 2025 11:33 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 11:44

İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında cuma namazına gitme izinleriyle ilgili problemlerin giderilmesi için yazı gönderdi. Yazıda, personel isim ve imza alınması, izin saatlerinin mesaiye eklenmesi gibi uygulamaların doğru olmadığı belirtilerek, “Genelgenin ruhu, ibadet özgürlüğünü engellememek ve işler aksamadan yeterli personel bulundurulmasını sağlamaktır” denildi.

Cuma namazı ne kadar sürer? İllere göre Cuma namazı saatleri

Cuma namazı ne kadar sürer? İllere göre Cuma namazı saatleri

İstanbul Valiliği, il genelindeki tüm kamu kurumlarına cuma namazına ilişkin yazı gönderdi. Çalışanların cuma namazına gitmesine izin verilmesine ilişkin farklı uygulamaların ve aksaklıkların giderilmesine yönelik gönderilen yazıdan uygulamaya ilişkin detaylar yer aldı.

CUMA NAMAZİ SAATİ

Vali Davut Gül'ün imzasıyla gönderilen yazıda, "Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 2016/1 Sayılı Genelgesi ile Anayasa ve ilgili mevzuatla güvence altına alınan dini inanç hürriyetinin bir gereği olarak, cuma namazı saatinin mesai saatlerine denk gelmesi halinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan isteyenlere mesai kaybına neden olmaksızın izin verildiği ilgili yazımızla bildirilmişti." ifadelerine yer verildi.

MESAİ KAYBINA NEDEN OLMAMAK İFADESİ

Buna karşın uygulamada birtakım aksaklıkların olduğu, personel isim ve imzasının alınması, izin saatlerinin hafta içi mesai saatlerine ilave edilmesi gibi farklı uygulamaların görüldüğü belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Genelgenin ruhu, dini inanç hürriyetinin gereği olarak ibadet etmeye gitmenin engellenmemesini, mesai kaybına neden olmamak ifadesi; tıpkı idari izinlerde olduğu gibi yeterli sayıda personel bulundurularak işlerin aksamamasının sağlanmasını ifade etmektedir. Bu kapsamda, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 2016/1 sayılı Genelgesi'nin yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda uygulanması hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."