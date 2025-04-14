İstanbul Valiliğinden öğretmenlerin açığa alındığı iddiasına yalanlama

İstanbul Valiliği, proje okullarındaki öğretmenlerin açığa alındığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Tek bir öğretmenin bile açığa alınmadığını bildiren valilik, söz konusu okullarda çalışan öğretmenlerin görev süresinin en fazla 8 yıl olduğunu ve herhangi bir mağduriyetin söz konusu olmadığını bildirdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Son günlerde sosyal medya mecralarında ve çeşitli medya organlarında İstanbul’daki bazı okullardaki öğretmenlerin görev yerlerinde yapılan değişikliklerle ilgili 'öğretmenler açığa alındı, kadrolu öğretmenler okullarından kovuldu, mağdur edildiler, siyasi sebeplerle yerlerine başka öğretmenler atandı' vb. ifadelerle asılsız yayınlar ve paylaşımlar yapılmaktadır" denildi.

"TEK BİR ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINMADI"

Söz konusu iddiaların toplumda kafa karışıklığı oluşturmasını önlemek için iddialara cevap veren valilik, "İstanbul’da tek bir öğretmen açığa alınmamıştır. Yaşanan süreç, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Okullarda görev süreleri dolan öğretmenlerimizin bir kısmının yeniden tayin edilme ve atama sürecidir. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına 'Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği' 2020 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten önce ilgili okullarda görev yapan öğretmenlerin görev süreleri sıfırlanarak yeniden başlamıştır. 2020 yılından itibaren 4 yıllığına görevlendirilen öğretmenlerin görev süreleri 2024 yılında Bakanlığımızca 1 yıl daha uzatılmıştır" açıklamasını yaptı.

GÖREV SÜRELERİ EN FAZLA 8 YIL

Proje okullarla ilgili yönetmelikte yer alan hüküm gereğince proje okullarında çalışan öğretmen ve yöneticilerin görev sürelerinin en az 4, en fazla 8 yıl olduğu belirtilen valilik açıklamasında, "Bu kapsamda görev süresi dolan öğretmenlerimiz, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz tarafından 6-10 Şubat 2025 tarihinde belirlenerek ilan edilmiştir. 12 - 19 Şubat 2025 tarihlerinde de görev süresi dolan tüm öğretmen ve yöneticilere Bakanlığımızca 10 okul tercih etme hakkı verilmiştir. 8 Nisan 2025 tarihinde ise yerleştirme sonuçları açıklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

YERLEŞTİRİLEMEYEN ÖĞRETMENLERE YER DEĞİŞİKLİĞİ HAKKI

Yerleştirme sonuçlarına göre 8 bin 380 öğretmenin Özel Proje ve Program Uygulayan Okullara atandığını bildiren İstanbul Valiliği, bin 271 öğretmenin herhangi bir tercihine yerleştirilemediğini, bu öğretmenlere Nisan 2025 norm fazlası yer değiştirme takvimine göre tercihleri de dikkate alınarak yer değişikliği imkanı sağlandığını duyurdu.

"MAĞDURİYET SÖZ KONUSU DEĞİL"

İstanbul'da ikinci 4 yıl için görevlendirilmeyen bin 471 öğretmenin atanmama sebeplerine ilişkin de açıklama yapan İstanbul Valiliği, "Bazı eğitim kurumlarındaki öğretmen normlarının daralması, öğretmenlerin tercihlerine bağlı olarak atamalarının gerçekleşmemesi nedenlerine dayanmaktadır. İlgili öğretmenler yeni okullarına, il ve ilçe içerisinde tercihleri doğrultusunda branşlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına hizmet puanı üstünlüğüne göre yerleştirilecektir. Bu idari tasarruf nedeniyle öğretmenlerin özlük hakları ve kariyer basamakları ile ilgili herhangi bir mağduriyetleri söz konusu değildir" ifadelerine yer verdi.

YERİ DEĞİŞTİRİLEN ÖĞRETMENLER, İL GENELİNDEKİ KADRONUN YÜZDE 1'İ

Yer değişikliği yapılan öğretmen kadrosunun, İstanbul genelindeki toplam kadronun yaklaşık yüzde 1'i, proje okullarındaki öğretmen kadrosunun ise yüzde 10'u kadar olduğunu kaydeden İstanbul Valiliği, "Bahse konu öğretmenlerimiz, önümüzdeki yıl tercih döneminde tekrar başvuru hakkını kullanabilecektir. Bu okullarda bahse konu öğretmenlerin görev süreleri ortalama 15 yılın üzerindeyken, 2020 yılında yürürlüğe giren mevcut yönetmelikle 4+4 olmak üzere toplamda 8 yıl ile sınırlandırılmıştır" açıklamasında bulundu.

Açıklamanın devamında, "Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim kurumlarında çalışan öğretmenler; Ulusal ve uluslararası proje uygulayan, bilimsel, kültürel ve teknolojik proje, etkinlik ve yarışmalara danışman öğretmen olarak öğrenci hazırlama, destekleme yetiştirme kurslarında öğrencileri yetiştirme, pansiyonlu okullar için belletici öğretmen olarak görev alma vb. hususlarda da görev yapmaktadır. Yukarıda sayılan hususlar, bu okulların kuruluş amaçları arasındadır. Öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda seçilmeleri, ilgili yönetmeliğin bu amacına uygun olarak yapılmıştır." denildi.