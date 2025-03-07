İstanbul Valiliği'nden son uyarı! Sokak hayvanlarıyla ilgili genelge: Son gün 17 Mart

Yurt genelinde başıboş sokak köpeği sorunu devam ediyor. Gerekli kanunun çıkartılmasına rağmen belediyeler üstüne düşen görevi yerine getirmiyor, ölümlü ve yaralanmalı saldırılar devam ediyor. Bu durumun önüne geçmek için İstanbul Valiliği, gerekli merciileri uyararak bir genelge yayınladı. Buna göre; belediyelerin bakımevi alanı tahsis işlemlerinin 17 Mart'a kadar tamamlanması istenildi.

Başıboş sokak köpekleri sorunu, artarak devam ediyor. Birçok vatandaşımızın ölümüne ve yaralanmasına neden olan sokak köpekleri için Meclis'ten yasa geçti. Bunu tüm belediyelerin uygulaması ve köpeklerin toplatılması gerekiyor. Özellikle İstanbul'da sayıları bir hayli fazla olan başıboş köpekler için harekete geçildi.

EN İYİ ŞEKİLDE KORUNMALILAR

İstanbul Valiliği, sokak hayvanlarıyla ilgili belediyelere genelge gönderdi. RESMİ GAZETE'DE YAYINLADI

İnsan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla, hayvanların rahat yaşamlarını, hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ızdırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak amacıyla, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda değişiklikler yapan, 7527 sayılı Kanun 02.08.2024 tarihli ve 32620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

"YEREL YÖNETİMLER TEDBİR ALMALI"

"Sahipsiz veya Güçten Düşmüş Hayvanların Toplatılması ve Bakılması ile Hayvan Bakımevlerinin Çalışma Usul ve Esasları" belirlendi.

Genelgede; sahipsiz hayvanlar, özellikle sokak köpekleri kaynaklı oluşabilecek zararlar göz önünde bulundurularak insan, hayvan ve çevre sağlığı için oluşabilecek olumsuz etkileri gidermeye yönelik tedbirlerin yerel yönetimler tarafından ivedilikle alınması istendi.

17 MART SON GÜN

Belediyelerin bakımevi alanı tahsis işlemlerinin 17 Mart'a kadar tamamlanmasının zorunlu olduğu belirtildi.

Yasal mevzuatın gereklerinin yerine getirilmesinde süreci hızlandırmak amacıyla üniversitelerin ve özel veteriner kliniklerinin hizmet alım yöntemi ile sürece dahil edilmesi gerektiği de vurgulandı.