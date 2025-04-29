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 | Murat Makas

İstanbul Valiliği'nden yeni 'yangın denetimi' genelgesi

İstanbul Valiliği yangın tedbirlerinin artırılması için yeni genelge yayımladı. İstanbul Valisi Davut Gül imzasıyla gönderilen yazıda, kamu ve özel sektöre gönderdiği yazıda, binalarda yangın riskine karşı alınacak önlemleri sıraladı.

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İstanbul Valiliği'nden yeni 'yangın denetimi' genelgesi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.04.2025
saat ikonu 16:58
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 16:58

İstanbul Valiliği, "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda kamu kurumları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilere yönelik yangın tedbirlerinin artırılması için yeni bir genelge yayımladı.

İstanbul Valisi Davut Gül imzasıyla gönderilen yazıda, il genelinde her türlü yapı, bina, tesis ve işletmede yangına karşı önlem alınmasının zorunlu olduğu vurgulandı. İlçelerde kaymakamlıkların koordinasyonunda komisyonlar kurulması talimatı verilirken, kamu binalarının mevzuata uygunluklarının denetlenmesi ve eksikliklerin hızla giderilmesi istendi.

YANGIN TÜPLERİNİN ÖNEMİ

Yazıda ayrıca, kamu ve özel sektör binalarında yangın güvenlik holü oluşturulması, kaçış yollarının düzenlenmesi, yıldırımdan korunma sistemlerinin denetlenmesi, yangın tüplerinin periyodik bakımlarının yapılması ve yapı malzemelerinin yönetmeliğe uygun olmasının sağlanması gibi bir dizi teknik tedbirin alınması gerektiği belirtildi.

TEDBİRLER ÜÇ AYDA BİR RAPOR EDİLECEK

Hurda depoları ve tehlikeli madde tesisleri gibi riskli işletmelere ruhsat verilmeden önce yangın tedbirlerinin hassasiyetle gözden geçirilmesi gerektiği kaydedildi. Asansörlerin bakım ve kontrollerinin yapılması, ruhsatsız faaliyet gösteren beton firmalarına müsaade edilmemesi gibi düzenlemeler de genelgede yer aldığı yazıda alınan önlemlerin ve yürütülen denetimlerin üçer aylık periyotlarla Valiliğe rapor edilmesi istenirken, uygulamada herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi konusunda uyarılarda bulunuldu.

Valilik açıklamasında, yangına karşı alınacak tüm önlemlerin insan hayatı ve mal güvenliği açısından hayati önemde olduğu belirtildi.

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