İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'un 2026 yılının ilk 9 ayına ilişkin emniyet verilerini, 2025 yılının aynı dönemiyle karşılaştırmalı olarak İstanbul İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen basın toplantısında kamuoyu ile paylaştı. Toplantıya İstanbul Valisi Davut Gül, Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel de katıldı.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul Valisi Davut Gül emniyet verilerini açıkladı: Suç oranı düştü, aydınlatma oranı yükseldi İstanbul Valisi Davut Gül, 2026 yılının ilk 9 ayına ait emniyet ve asayiş verilerini 2025 yılının aynı dönemiyle karşılaştırmalı olarak düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Terör örgütlerine yönelik operasyonlar yüzde 20 artarken, yakalanan 4 bin 237 şahıstan 826'sı tutuklandı. Organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 343 operasyonda 130 çete çökertildi ve 2 bin 517 kişi tutuklandı. Mal varlığına karşı suçlarda oto hırsızlığı yüzde 51, kapkaç yüzde 43, otodan hırsızlık yüzde 36 ve yankesicilik yüzde 25 oranında azaldı. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında ele geçirilen kaçak ürünlerle 3 milyar TL'den fazla vergi kaybı önlendi. Tüm okullarda bahçe görevlisi görevlendirildiği ve el dedektörleri teslim edildiği açıklandı. İstanbul'da araç sayısının yüzde 15'ini oluşturan motosikletlerin her 3 kazadan 2'sine karıştığı belirtildi.

“TERÖR ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK OPERASYONLAR YÜZDE 20 ARTTI”

Terörle mücadeleyle ilgili verileri açıklayan Vali Gül, "Terörle Mücadele, hiçbir terör örgütünün, hiçbir vesayet odağının, hiçbir karanlık yapının devletimizin bekasına, milletimizin iradesine, hemşehrilerimizin huzuruna kastetmesine asla izin vermiyoruz. Sahada tavizsiz, çok net bir irade ortaya koyuyoruz. Bu kararlı duruş sayesinde 2026 yılının ilk 9 ayında terör örgütlerine yönelik operasyonlarımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 arttı. 4 bin 237 şahıs yakalandı, 826 şahıs tutuklandı, 639 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Bakanımızın öncülüğünde, milletimizin desteği ve duasıyla terörü sadece şehrimizden değil, bu coğrafyadan silmekte kararlıyız" dedi.

“İŞLENEN SUÇ ORANI DÜŞTÜ AYDINLATMA ORANI YÜKSELDİ”

2026 yılının ilk 9 ayında kişilere karşı işlenen suçların 2025 yılının aynı dönemine göre düşmeye, aydınlatma oranının da yükselmeye devam ettiğini belirten Vali Gül, "Bu tablo, suçun işleyenin yanına kar kalmadığını en net şekilde gösteriyor. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da geçen yılın aynı dönemine göre; oto hırsızlığı yüzde 51, kapkaç yüzde 43, otodan hırsızlık yüzde 36, yankesicilik yüzde 25 oranında azaldı. Bütün bu rakamlar bize şunu söylüyor: Çeşitli suçlardan yıllardır aranan, suç potansiyeli taşıyan kişilerin yakalanması hem suçların tekrarını önlüyor hem de kötü niyetli insanlara ders oluyor" diye konuştu.

RUHSATSIZ SİLAHA KARŞI NET TAVIR

Ruhsatsız silaha karşı tavırlarının çok net olduğunu söyleyen Vali Gül, "Sokakta korku oluşturan, suç potansiyeli taşıyan hiçbir şeye müsamahamız yok. Bu kararlı duruş neticesinde bu yılın ilk dokuz ayında ele geçirilen ruhsatsız silah sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 12 düştüğünü görüyoruz. Burada tekrar hatırlatmak istiyorum: Ruhsatsız silah bulundurmak da taşımak da suçtur" ifadelerini kullandı.

130 SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

Bu yılın ilk 9 ayında yapılan operasyonlarla 130 tane yeni nesil suç örgütünün çökertildiğini belirten Vali Gül, "Hiçbir suç örgütü devletten büyük değildir. Hiç kimse, hukukun üzerinde değildir. Nasıl ki sokakta suç çetelerine nefes aldırmıyorsak, yeni nesil suç şebekelerini de sanal alemde aynı şekilde takip ediyoruz. Özetle, organize suç örgütlerine bu yılın ilk 9 ayında 343 operasyon yapıldı, 130 çete çökertildi. Yakalanan 3 bin 998 şahıstan 2 bin 517'si tutuklandı. Finansal kaynaklarına el koyuldu. Propaganda ve eleman temini için kullanılan Bin 974 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı. Bütün bunların neticesinde kurşunlama olayları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 oranında azaldı. Burada altını çizmek istediğim iki husus var. Birincisi; suç işleyenler şunu düşünmesin. Suç işledim, yanıma kar kaldı, kimse beni bulamaz. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar; devlet, suçluları mutlaka bulur ve cezasını çekmesini sağlar. İkincisi ve en önemlisi; evlatlarımızı korumak. Bu meseleyi sadece polisiye tedbirlerle çözemeyiz. Bu noktada sivil toplum kuruluşlarımıza, ailelerimize özetle, toplumun her kesimine büyük görevler düşüyor. Dolayısıyla çocuklarımızla, çocuklarla iletişimi çok güçlü tutmak zorundayız" diye konuştu.

"KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA 3 MİLYAR TL'DEN FAZLA VERGİ KAYBI ÖNLENDİ"

Vali Gül, Kaçakçılık ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünün altını çizerken, ele geçirilen kaçak ürünlerle birlikte 3 milyar TL'den fazla vergi kaybının önlendiğini söyledi. Gül, "Kaçakçılıkla mücadeleyi sadece vergi kaybı veya bir denetim meselesi olarak görmüyoruz. Bu bizim için doğrudan ekonomik düzeni, esnafımızın hakkını ve vatandaşımızın sağlığını koruma meselesi. Her türlü karanlık yapının can damarı olan finans kaynağını kesme meselesi. Bu bilinçle yürüttüğümüz mücadelemizde bu yılın ilk dokuz ayında 2025 yılının aynı dönemine göre operasyon sayımız yüzde 7, tutuklanan şahıs sayısı yüzde 54 arttı. Ele geçirilen kaçak ürünlerle 3 milyar TL'den fazla vergi kaybı önlendi. Yine, akaryakıt kaçakçılığında denetimlerimiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 arttı. Piyasaya sürülen kaçak akaryakıt miktarı neredeyse yarı yarıya azaldı" şeklinde konuştu.

“İSTİYORUZ Kİ HİÇBİR VELİMİZİN AKLI OKULA GÖNDERDİĞİ ÇOCUĞUNDA KALMASIN”

Vali Gül, uyuşturucu ile mücadelenin öneminin altını çizerken, yapılan çalışmalardan bahsetti. Gül, "Özellikle okulların çevresinde saha denetimlerimizi sadece devriyelerle değil; kamera sistemlerimiz, siber takiplerimiz, Hayat 112'ye gelen ihbarlarla koordineli sürdürüyoruz. Suç işlenmeden aksiyon alıyoruz. Yeri gelmişken bir parantez açmak istiyorum. Emniyet ve jandarma personelimizle sağladığımız güvenlik çemberine ek olarak tüm okullarımızda bahçe görevlisi görevlendirdik. El dedektörleri teslim ettik. İstiyoruz ki hiçbir velimizin aklı okula gönderdiği çocuğunda kalmasın" İfadelerini kullandı.

"MAALESEF İNTERNET BÜTÜN EZBERLERİ BOZDU"

Sanal dünyada işlenen suçların her geçen gün daha çok konuşulduğunu ifade eden Vali Gül, "Maalesef, internet bütün ezberleri bozdu. Buna bağlı olarak suçlular da yöntemlerini değiştirdi. Sanal dünyada işlenen suç ve mağdur sayısı her geçen gün daha çok konuşulmaya başlandı. Bu dünyada da suçluları adım adım takip ediyor, nefes almalarına izin vermiyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyetini büyümeden önlüyoruz" diye konuştu.

"YÜZÖLÇÜMÜ YÜZDE 1’DEN KÜÇÜK, ARAÇ SAYISI YÜZDE 20"

İstanbul'daki trafik yoğunluğunun altını çizerken, kurallara uyulması gerektiğini belirten Vali Gül, "Trafik konusunda İstanbul'un değişmeyen bir matematiği var. Türkiye yüzölçümünün yüzde 1'inden daha küçük bir alanda, ülke nüfusunun ve araç sayısının yüzde 20'sini barındırıyoruz.

Son bir yılda toplam araç sayımız yaklaşık yüzde 6, motosiklet sayımız yüzde 10 arttı. Bu yoğunluğu güvenle yönetmenin tek yolu, hepimizin kurallara istisnasız uyması. Ancak genel tabloya baktığımızda denetim sayılarımız artmasına rağmen toplam araç sayımızın yüzde 15'ini oluşturan motosikletlerin her 3 kazadan ikisine karıştığını görüyoruz. Bu tablonun değişmesi için İçişleri Bakanlığımız motosikletlere, özellikle motokuryelere yönelik eğitimden denetime, koruyucu ekipman kullanımından çalışma şartlarına kadar yeni bir eylem planını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Diğer taraftan okul servisleri, çakarlı araçlar ve ticari taksilere yönelik denetimlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

"KAÇAK GÖÇ İSTANBUL'UMUZDA SORUN OLMAKTAN ÇIKTI"

Vali Gül kaçak göçle mücadelede alınan tedbirlerden bahsederken, kaçak göçün İstanbul'da sorun olmaktan çıktığını ifade etti. Gül, "Kaçak şekilde İstanbul'da bulunan kişilere yönelik İstanbul bir dünya kenti. Yıllık 20 milyona yakın turist ağırlıyor. Aynı zamanda 1 milyon civarında burada yaşayan yabancı var. Temel politikamız şu. Kayıtlı olarak Türkiye'ye geldiyse, kayıtlı olarak yaşıyorsa, izin verildiği kadar kalıyorsa hiçbir problem yok. Ama öyle ya da böyle bir şekilde kaçak geldiyse İstanbul'umuzun her köşesindeki mobil göç noktalarımızla bunu tespit ediyor, gereğini yapıyoruz. Veriler de gösteriyor ki bu konu hamdolsun, İstanbul'umuzda sorun olmaktan çıktı" dedi.

“HEM YANGIN SAYISI AZALDI HEM ORMANLIK ALANLAR DAHA AZ ZARAR GÖRDÜ”

Vali Gül geçtiğimiz yaz mevsiminde yangın sayısının azaldığını belirtti. Vali Gül, "Bildiğiniz üzere havaların ısınması ile birlikte gözümüz gibi koruduğumuz ormanlarımızda tedbirlerimizi en üst düzeye çıkarmıştık. 15 Ekim'e kadar bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişleri, 28 Ekim'e kadar havai fişek ile benzeri eğlence araçlarının satılmasını, kullanılmasını yasaklamıştık. Alınan bu tedbirlerin ve hemşehrilerimizin dikkatinin, duyarlılığının rakamlara yansıdığını hem yangın sayısının azaldığını hem de ormanlık alanların çok daha az zarar gördüğünü görüyoruz. Bu vesileyle fedakârca görev yapan her bir personelimize ve kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Geçen yıllarda olduğu gibi yanan ormanlık alanlarımızı yeniden ağaçlandıracağımız 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde bütün hemşehrilerimizi fidan dikim alanlarımıza bekliyorum" diye konuştu.